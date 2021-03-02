Вместо закрывшейся «Радуги» на Социалистической в Слуцке открылся новый продуктовый магазин. Фотофакт

В ноябре прошлого года пожилые жители частного сектора, расположенного на улице Социалистической, 57, жаловались «Кур'еру», что закрылся продуктовый магазин в шаговой доступности. Из-за низкой рентабельности здесь прекратила работу «Радуга».

В минувшую пятницу, 26 февраля, в этом здании снова открылся продуктовый магазин. Теперь там расположилась «Копеечка». Надо сказать, что арендаторы этого здания меняются довольно часто. «Радуга» по этому адресу открылась в феврале 2017 года. Раньше здесь располагался магазин слуцкого бизнесмена, в 2016 году работал объект торговой сети «Златка», но тоже просуществовал недолго.