В пятницу, 26 февраля, «Кур'ер» рассказал о случае, который произошёл со слуцким педагогом Еленой в городском автобусе. Во время поздней поездки к ней начал приставать пьяный мужчина. Он грубил, ругался матом и почему-то требовал плату за проезд. Мужчина вышел вместе с учителем на остановке и продолжил угрожать: «Ну что, тварь, иди сюда, я с тобой разберусь!». За женщину заступились стоявшие на остановке подростки. «Кур'ер» узнал у Елены, что произошло потом.

На следующий день (после происшествия, то есть 22 февраля. — Прим. ред.) Елена позвонила в автобусный парк № 2 Слуцка и рассказала о случившемся. Начальник отдела перевозок пообещала разобраться в случившемся, но до сегодняшнего дня (2 марта. — Прим. ред.) ей так никто и не перезвонил.

Реклама

«Спасибо Андрею Янчевскому»

«Зато в понедельник, 1 марта, мне позвонили из РОВД. Ко мне на работу приехал дежурный милиционер. Он опросил меня, и я рассказала ему, как всё было, написала заявление. Милиционер пояснил, что кондуктор также вызван для дачи показаний, и сказал, что заявление принято и будет передано участковому, — рассказала Елена. — Я спросила у дежурного, почему решили разбираться. Он ответил, что это реакция на статью (публикацию «Кур'ера». — Прим. ред.).

Как мне стало известно позже, разбирательство происходит по указанию мэра. Я удивилась и подумала, что действительно стоило обо всём этом написать. Хочется сказать спасибо Андрею Янчевскому, что отреагировал.

«Нельзя проходить мимо хамства»

После случившегося долго не могла успокоиться. Я постоянно про это думала. Ну как так? Ведь нельзя проходить мимо хамства. Если этому не препятствовать, то такое и будет продолжаться.

Меня немножко удивило, что, когда я позвонила в автопарк, начальник отдела перевозок сказала, что в конфликтных ситуациях кондуктор не может сама вмешиваться. Я ей объяснила, что конфликтной ситуации не было. Я купила билет и спокойно сидела. Или пьяный мужчина решил «рисануться», или права «покачать»… Я не знаю, что это было. Но думаю, что кондуктор не должна была бездействовать. Если это знакомый, то скажи ему. А если просто пассажир в салоне хулиганит, то есть же какие-то инструкции у кондуктора, что делать. Останови автобус — высади или вызови милицию. Начальник перевозок из автопарка меня заверила, что разберётся в ситуации. Но прошла неделя после происшествия, никто так и не позвонил. Я думаю, что безопасность в автобусе какая-то должна быть. Нельзя так попустительски относиться к тому, что происходит. Вызвать милицию, когда пассажир матерится, угрожает, пристаёт к людям, думаю, вполне можно.

«Люди просто стоят и смотрят, как тебя унижают»

Статья вышла только 26 февраля. Я благодарна, что «Кур'ер» откликнулся и мэр отреагировал. Радует, что он неравнодушный человек. Это мне настолько приятно, что, наверное, компенсировало те неприятности, которые со мной произошли. Самое страшное в мире — это равнодушие. Люди просто стоят и смотрят, как тебя унижают и чуть ли не бьют, и никак не реагируют.

Жду, конечно, что будет дальше. Хочется, чтобы этого мужчину нашли. Мне не нужны его извинения, но необходимо, чтобы за такое безобразие он поплатился хотя бы штрафом. Может, так лучше поймёт. Его есть за что наказать — он ругался в общественном месте матом, он угрожал расправой. Он должен понести наказание. За свои поступки человек должен отвечать".

РАНЕЕ. «Ну что, тварь, иди сюда, я с тобой разберусь!» Пьяный мужчина приставал к жительнице Слуцка в автобусе, а за неё никто не заступился, кроме подростков