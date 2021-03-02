В январе Валентина и Евгений Чупахины улетели в Бразилию. Несмотря на коронавирус, молодые люди решились на длительное путешествие. Валентина — случчанка. Супруги ведут «онлайн-дневник» своей поездки для читателей «Кур'ера» и свой Instagram.



В третьей публикации Валентина и Евгений рассказали «Кур'еру» про пляжную жизнь города Форталеза. В прошлой — про сам бразильский город на берегу океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)

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«Если описывать город Форталеза, то рассказывать о пляже нужно отдельно. Для местных жителей это не просто место для загара, это центр культурной и общественной жизни, — рассказывает Валентина. — Не будет преувеличением сказать, что пляжи Форталезы — это душа города, место притяжения и для местных, и для туристов.

Форталеза буквально окружена фантастическими пляжами на любой вкус. И хотя штат Сеара маленький, протяжённость пляжей самая большая в стране. Поэтому для бразильцев это популярный город для отдыха.

Каждый день по будням в первой половине дня мы наблюдали, как с помощью специальных машин просеивали песок, а дворники убирали немногочисленный мусор. Видели даже волонтёров, которые по личной инициативе собирали мусор на пляже. И то, что за ним ухаживают и заботятся не только коммунальные службы и волонтёры, но и сами люди, видно невооружённым взглядом.

Мы прожили в Крыму достаточно долгое время и знаем, как отвратительно ведут себя люди на этом курорте. Например, мы ни разу не видели в Форталезе, чтобы кто-то вкручивал в песок окурки от сигарет или оставлял мусор на пляже после себя.

Для нас стало огромным открытием, что большинство людей приходят, не взяв с собой ничего, на чём можно посидеть — ни подстилок, ни покрывал, ни надувных матрасов, хотя волны такие, что было бы классно поплавать по ним.

Люди приходят семьями либо компаниями друзей и просто так садятся на песок. Причём, когда вечером океан начинает волноваться и в какой-то момент волна накрывает сильнее и обливает водой сидящих на берегу, никто не придаёт этому никакого значения. Хотя, естественно, намокает одежда. Люди просто пересаживаются чуть дальше, а многие продолжают сидеть на прежнем месте.

Каждый вечер наблюдали, с каким удовольствием люди ныряют в этот бушующий океан, а мужчины резвятся и смеются как дети, убегая от надвигающейся волны. Вообще, здесь не стесняются и не боятся проявлять свои эмоции и чувства.

И хотя мы много читали о том, что в Латинской Америке существует такое понятие, как „мачизм“, мы этого не заметили, даже наоборот. Мужчины тактично относятся к женщинам, постоянно обнимают и целуют их, кормят с ложечки мороженым. При этом важно отметить, что они находятся в трезвом состоянии.

Кстати, пьяных, ведущих себя вызывающе и агрессивно настроенных мы ни разу не видели. Ещё надо отметить, что бразильцы очень любят собак и особенно отличаются в этом, опять-таки, мужчины — некоторые готовы обниматься со своими питомцами часами. Мы наблюдали такие „приступы любви“ неоднократно. Такое наблюдение о мужчинах нельзя не отметить, потому что в нашем обществе подобное поведение считается слишком сентиментальным и „не мужским“.

Ещё пляж — это, конечно же, спорт, точнее различные его виды. И футбол, и волейбол (играют не только руками, но и ногами), ролики, велосипеды, теннис со специальным утяжелённым мячом, который не сдувает ветер, и, конечно же, виндсёрфинг и кайтсёрфинг.

Один раз наблюдали приземление парашютистов прямо на пляж. А вечером организуют всевозможные групповые занятия аэробикой либо целыми командами устраивают пробежки.

На пляжах города предусмотрены спасательные пункты. Сотрудники постоянно делают обход, чтобы люди не забывали про опасность, которая исходит от океана, потому что недооценивать его мощь нельзя. Мы это ощутили на себе — переворачивает как пушинку, и даже небольшая волна сносит с ног.

Естественно, муниципальные власти не забывают и о безопасности на пляже, выделив для этого целую конную кавалерию, которая имеет грозный вид, но по факту фотографируется со всеми желающими. Даже сами полицейские просят отдыхающих заснять их на лошадях.

Одним словом, пляж для бразильцев — это место встреч, свиданий и место, где получаешь исключительно положительные эмоции».