У случчан осталось 30 дней, чтобы успеть подать декларацию о доходах за 2020 год

Инспекция МНС по Слуцкому району напоминает, что до 31 марта 2021 года физическим лицам нужно представить налоговую декларацию по доходам за 2020 год. А уплатить налог — не позднее 1 июня 2021 года.

Приём налоговых деклараций в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району проводится в рабочие дни с 8.00 до 19.00; 20 и 27 марта 2021 года — с 9.00 до 13.00.

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Кому необходимо подавать налоговую декларацию:

Физические лица, продавшие в 2020 году транспортные средства:

второй и более автомобиль, масса которого не превышает 3,5 тонн, а количество сидений, помимо водительского, не превышает 8;

любой автомобиль массой более 3,5 тонн;

любой автомобиль с количеством сидений более 8.

Физические лица, которые в течение последних пяти лет (с 2016 по 2020 год) продали более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка, незавершённого капитального строения на земельном участке, а также доли на вышеуказанное имущество. Подавать налоговую декларацию и платить подоходный налог необходимо в том случае, если проданы два объекта недвижимости одного типа — например, две квартиры или две дачи. Те, кто в 2020 году продал иную недвижимость, например, торговые, офисные, административные помещения и др. Те, кто в 2020 году получил в подарок более 7003 руб. (в сумме от всех источников в течение года). Денежные подарки, полученные от близких родственников и близких родственников супруга/супруги, не облагаются налогом вне зависимости от суммы и не подлежат декларированию. Те физические лица, которые в 2020 году получили доход за границей или из-за границы, например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино и т. п. , в виде дарения от иностранных организаций.

Когда и как подавать налоговую декларацию

Налоговая декларация представляется в налоговый орган независимо от места постановки на учёт (места жительства) физического лица в письменной форме (лично или через представителя, либо по почте) или в электронном виде через «Личный кабинет плательщика».

Ответственность за налоговые нарушения

Просрочка подачи налоговой декларации влечёт за собой штраф в размере от 2 до 10 базовых величин.

Просрочка по уплате налога, если размер неуплаты превышает 29 рублей, — штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 14,5 рублей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by и в инспекции МНС РБ по Слуцкому району: 9 76 39, 9 75 53.