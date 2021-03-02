В Слуцке и районе уровень заболеваемости COVID-19 вышел на плато. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, потому что есть колебания. Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Как отметил главврач, по сравнению с пиком заболеваемости, нагрузка на врачей уменьшилась, но работы для медиков достаточно.

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«Сейчас люди решили, что всё закончилось, но на самом деле нет. Жители подвергают себя дополнительной опасности, — сказал Олег Лесников. — Только вакцинация может остановить коронавирус, иначе все будут болеть».

На сегодняшний день в отделения Слуцкой больницы поступают как молодые, так и пожилые пациенты с тяжёлыми формами COVID-19. Как только возобновил работу компьютерный томограф, медики стали видеть более чёткую картину заболеваемости.

По словам Олега Лесникова, пациенты с COVID-19 периодически умирают, особенно с сопутствующей тяжёлой хронической патологией. «Без коронавируса человека можно было бы вытащить, но вирус осложняет течение многих заболеваний», — сказал главный врач.

«Ковидные» отделения загружены полностью

Все «коронавирусные» отделения ЦРБ работают с полной нагрузкой. «Если так будет продолжаться, то, возможно, будем возвращаться к открытию ещё одного отделения», — пояснил главврач.

РАНЕЕ. В Слуцкой больнице два «коронавирусных» отделения перевели на обычный режим работы.

Сейчас с коронавирусом работают в четырёх отделениях — само инфекционное отделение и четырёхэтажный корпус, где расположены три отделения (бывшая «неврология», «пульмонология» и «кардиология»). Ещё есть реанимация, которая разделена на «грязную» и «чистую» зоны. В первой — 12 коек для «ковидных» пациентов, вторая — развёрнута в операционной части.

Что касается взрослой поликлиники, то она всё ещё разделена на «грязные» и «чистые» зоны. Нагрузка на врачей регулируется.

На этой неделе случчан ждут длинные выходные. Дежурные бригады будут принимать пациентов в субботу и в воскресенье (6 и 7 марта), но режим работы больницы ещё обсуждается.

«Идёт 8 Марта. Никаких праздников в тесных компаниях не рекомендую», — посоветовал Олег Лесников.

Поможет только вакцинация

Главврач Слуцкой ЦРБ отметил, что если кампанию по вакцинации против COVID-19 проведут в достаточном количестве (по данным эпидемиологов, должно быть привито не менее 60% населения), то тогда можно будет сказать, что мы побеждаем коронавирус. Но пока борьба с ним продолжается.

Во вторник, 2 марта, в поликлинике закончится вакцинация медработников, которым введут второй компонент «Спутник V».

«Беларусь получила 100 тысяч доз китайской вакцины. Она проходит апробацию и как только поступит в Слуцк, в первую очередь будут прививаться оставшиеся медработники, а также педагоги и работники других учреждений закрытого типа.

Рекомендую прививаться всем вне зависимости от того, болел человек или нет. Потому что люди, которые перенесли COVID-19, могут заболеть повторно. И такие случаи у нас были», — сказал Олег Лесников.

Также в Беларуси уже начали изучение популяционного иммунитета против коронавируса. Слуцкий район вошёл в число исследуемых.

«Ещё раз повторю, что расслабляться ни в коем случае нельзя. До сих пор остаются актуальным социальное дистанцирование, ношение средств индивидуальной защиты (масок).

Тот, кто переболел, не защищён на 100%, особенно если после заболевания прошло более 3-х месяцев», — резюмировал главный врач.