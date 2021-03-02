В Слуцком районе выберут «первого парня на селе». Состязание пяти претендентов пройдёт в Весее

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В Слуцком районе выберут «первого парня на деревне» из пяти претендентов. Их состязание пройдёт в Весее
Фото: rcntsluck.by

В субботу, 6 марта, в Весейском сельском Доме культуры пройдёт шоу-конкурс «Первый парень на селе».

В шоу участвуют пятеро сельских жителей от 18 до 32 лет:

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  1. Владимир Гарбацевич (Леньковский СДК),
  2. Павел Репида (Мелешковский ЦКиД),
  3. Дмитрий Мисюк (Мусичский СК),
  4. Антон Зубович (Весейский СДК),
  5. Алексей Бабинич (Сорогский СК).

Конкурсанты покажут себя в четырёх состязаниях:

  • визитная карточка «Мы молоды, умны и позитивны»,
  • конкурс «Моя профессия, мой выбор»,
  • конкурс «Киногерой или Мистер Икс»,
  • творческий конкурс «Зажги вместе с нами».

Начало шоу в 14.00.

Предварительно билеты можно купить с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов по адресу: г. Слуцк, ул Ленина, 142 (2-й этаж).

Справки по телефону: 2 37 28.