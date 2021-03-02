В Слуцком районе выберут «первого парня на селе». Состязание пяти претендентов пройдёт в Весее

В субботу, 6 марта, в Весейском сельском Доме культуры пройдёт шоу-конкурс «Первый парень на селе».
В шоу участвуют пятеро сельских жителей от 18 до 32 лет:
- Владимир Гарбацевич (Леньковский СДК),
- Павел Репида (Мелешковский ЦКиД),
- Дмитрий Мисюк (Мусичский СК),
- Антон Зубович (Весейский СДК),
- Алексей Бабинич (Сорогский СК).
Конкурсанты покажут себя в четырёх состязаниях:
- визитная карточка «Мы молоды, умны и позитивны»,
- конкурс «Моя профессия, мой выбор»,
- конкурс «Киногерой или Мистер Икс»,
- творческий конкурс «Зажги вместе с нами».
Начало шоу в 14.00.
Предварительно билеты можно купить с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов по адресу: г. Слуцк, ул Ленина, 142 (2-й этаж).
Справки по телефону: 2 37 28.