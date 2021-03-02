В Слуцком районе выберут «первого парня на селе». Состязание пяти претендентов пройдёт в Весее

В субботу, 6 марта, в Весейском сельском Доме культуры пройдёт шоу-конкурс «Первый парень на селе».

В шоу участвуют пятеро сельских жителей от 18 до 32 лет:

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Владимир Гарбацевич (Леньковский СДК), Павел Репида (Мелешковский ЦКиД), Дмитрий Мисюк (Мусичский СК), Антон Зубович (Весейский СДК), Алексей Бабинич (Сорогский СК).

Конкурсанты покажут себя в четырёх состязаниях:



визитная карточка «Мы молоды, умны и позитивны»,

конкурс «Моя профессия, мой выбор»,

конкурс «Киногерой или Мистер Икс»,

творческий конкурс «Зажги вместе с нами».

Начало шоу в 14.00.

Предварительно билеты можно купить с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов по адресу: г. Слуцк, ул Ленина, 142 (2-й этаж).

Справки по телефону: 2 37 28.