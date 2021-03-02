В Слуцке открылся современный центр обслуживания плательщиков

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь всё больше становится клиентоориентированной. Поэтому для лучшего обслуживания в налоговых инспекциях открывают центры обслуживания плательщиков. Именно такой центр теперь работает и в инспекции МНС РБ по Слуцкому району, пишет «Слуцкі край».

Центр обслуживания плательщиков организован с применением нового фирменного стиля налоговых органов.

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При входе в центр установлен терминал электронной очереди, удобная навигация, имеются комфортные места для ожидания. Использованы принципы чёткого зонирования и разделения процессов, что позволяет плательщикам быстро ориентироваться в выборе услуг. Из непривычного для посетителей инспекции — оборудована детская зона. Пока взрослые решают свои вопросы, дети могут порисовать, посмотреть мультфильм или почитать тематическую детскую литературу.

В зале работают администраторы — сотрудники отдела по работе с плательщиками, которые консультируют, распределяют потоки посетителей, помогают в работе с терминалом электронной системы управления очередью, а также в заполнении необходимых документов перед приёмом, чтобы человек приходил к специалисту с уже готовыми документами. В распоряжении центра современное офисное и компьютерное оборудование, предусмотрены рабочие места для экспресс-приёма (консультирования) физических лиц, предоставлены образцы заполнения документов, установлены стенды с актуальной информацией (они стали более доступны и структурированы).

В центре быстро оказывают услуги по приёму заявлений при постановке на учёт, налоговых деклараций, отчётов на бумажном носителе, приёму и обработке документов для совершения налоговыми органами административных процедур, предоставлению услуг информационно-разъяснительного характера и многое другое.

— Сегодня плательщики тратят на это значительно меньше времени и положительно оценивают работу налоговой службы. В режиме онлайн отслеживается, как идёт работа, чтобы вовремя подключить дополнительных специалистов. Раньше под кабинетами скапливалась очередь, теперь же её нет, — отметил Вадим Фирсов, начальник инспекции МНС РБ по Слуцкому району. — В настоящее время в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району обслуживается 1,1 тыс. организаций, около 2,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и 36,7 тыс. физических лиц. Уровень добровольной уплаты налогов превышает 95 процентов. Значительно снижены проверочные мероприятия, при этом акцент сделан на профилактику и предупреждение правонарушений, а не на привлечение к ответственности за их совершение. В центр обслуживания с момента открытия плательщики обратились более 900 раз. Среднее время обслуживания в очереди (с момента, когда посетитель взял талон до начала приёма инспектором) — 1,46 мин., а время обслуживания одного человека — 3,19 мин.

После совершения всех процедур посетители центра могут оценить качество обслуживания, поставив специальном терминале оценку по пятибалльной шкале. За истекшее время клиенты поставили налоговым инспекторам 4 или 5 баллов. И это неудивительно, ведь там работают профессионалы. В инспекции уверены, что высокое качество обслуживания плательщиков будет мотивировать граждан на добросовестное, добровольное и своевременное выполнение налоговых обязательств.