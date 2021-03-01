«Что уж говорить про остальные дороги, если в центре такое!» Жительница Слуцка о ямах в городе после зимы

Ехали вчера по городу, меня поразило, сколько ям «вылезло» на асфальте после зимы. Такие глубокие выбоины… В большинстве мест они закрыты водой, и водители их не видят. Автомобиль, попав в такую яму, может серьёзно «пострадать».

Мы сами попали в такую «ловушку» прямо в центре города на улице Ленина, напротив Дома культуры. И то, мы ехали в выходной день. А в будни машин намного больше, и объехать никак нельзя. Кто едет по крайней полосе, обязательно в неё попадёт.

А что уж говорить про остальные дороги, если в центре такое?! На Социалистической, Гагарина, М. Богдановича, Виленской… Я понимаю, весна, ремонтировать рано, но можно же что-то сделать? Хоть гравием засыпать или чем!

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