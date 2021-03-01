Универсам № 21 в Слуцке купил «Виталюр». Комментарий нового владельца

Здание по ул. Ленина, 237, которое принадлежало ликвидируемому «Слуцк-Востоку», продали с аукциона 20 января. Новым владельцем здания стал «Виталюр». «Кур'ер» узнал, смогут ли там работать бывшие сотрудники универсама и что будут продавать в новом магазине.

Когда заработает «Виталюр» и что будет с сотрудниками универсама № 21

«Точные сроки открытия уже второго магазина в Слуцке пока неизвестны. Данный вопрос находится на этапе планирования.

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Сотрудники бывшего универсама при желании смогут работать в новом «Виталюре». Для этого нужно обратиться в действующий магазин, заполнить анкету и пройти собеседование.

Кроме того, когда утвердят срок открытия и будет определён необходимый штат сотрудников, пройдёт выездная «Ярмарка вакансий» для всех желающих.

Что будут продавать в магазине

Новый магазин «Виталюр» по ассортименту не будет уступать уже открытому в Слуцке. Здесь будут представлены около 15 000 товаров. Как и в первом магазине, будет продаваться рыба и морепродукты, овощи и фрукты, продукция собственного производства: мясные полуфабрикаты, салаты, закуски, кондитерские изделия, торты, суши и пицца. Более 550 товаров под собственной торговой маркой. Планируется, что в этом магазине также будет ряд сервисов «ЗА спасибо», которые развиваются уже почти два года: чистка, разделка, маринование рыбы, приготовление фарша.

Как и во всей сети, в новом магазине будут действовать скидки для участников программы лояльности, пенсионеров, многодетных семей", — рассказали «Кур'еру» специалисты отдела маркетинга ОДО «Виталюр».

РАНЕЕ. Открытие первого магазина «Виталюр» в Слуцке состоялось 20 мая 2020 года. «Кур'ер» побывал там и отметил 10 фишек, ради которых стоит приходить в магазин.