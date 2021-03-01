«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 1 марта. Заработная плата от 750 до 1500 рублей.

1500 рублей

Машинист нарезчика швов

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Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 2-х лет

наличие удостоверения «Машинист нарезчика швов»

стаж работы машинистом нарезчика швов или технологически смежной машины не менее 1 года

водительское удостоверение категории В.

Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».

1200 рублей

Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования котельных



Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы.

Наниматель: КУП «Слуцкое ЖКХ».

1196 рублей

Бригадир производственной бригады: в растениеводстве, в животноводстве

Образование: среднее специальное.

Наниматель: ОАО «Гольчицкое».

1000 рублей

Животновод

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

желателен опыт работы.

Наниматель: ОАО «Приозерское-Агро».

1000 рублей

Разборщик субпродуктов

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

первый квалификационный разряд.

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

900 рублей

Водитель-экспедитор (В, С, Е)

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

стаж работы водителем по категории В, С в трудовой книжке от 1 года ОБЯЗАТЕЛЬНО, по категории Е — от 6 месяцев.

Наниматель: транспортная компания «Автолайтэкспресс».

800−1000 рублей

Электрик 4−5 разряда

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

4−5-й разряд

4-я группа электробезопасности.

Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».

850 рублей

Вальщик леса

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы на лесосеках не менее 2-х лет.

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

860 рублей

Специалист 1-й категории регионального отдела контроля автомобильного транспорта

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Профиль, предпочтительные учебные заведения: БГУ, БНТУ, БелГУТ, БГАТУ, БГТУ, БГУ им. А.С.Пушкина

Знания, умения, навыки: знание законодательства в области транспортной деятельности, положений ТК РБ и ПИКоАП РБ, умение работать с нормативными правовыми актами, владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами.

Наниматель: ГУ Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

От 750 рублей

Заведующий торговым объектом

Образование: среднее специальное.

Наниматель: коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие «Слуцкторг».