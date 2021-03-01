«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 1 марта. Заработная плата от 750 до 1500 рублей.
1500 рублей
Машинист нарезчика швов
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 2-х лет
- наличие удостоверения «Машинист нарезчика швов»
- стаж работы машинистом нарезчика швов или технологически смежной машины не менее 1 года
- водительское удостоверение категории В.
Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».
1200 рублей
Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования котельных
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы.
Наниматель: КУП «Слуцкое ЖКХ».
1196 рублей
Бригадир производственной бригады: в растениеводстве, в животноводстве
Образование: среднее специальное.
Наниматель: ОАО «Гольчицкое».
1000 рублей
Животновод
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- желателен опыт работы.
Наниматель: ОАО «Приозерское-Агро».
1000 рублей
Разборщик субпродуктов
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- первый квалификационный разряд.
Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
900 рублей
Водитель-экспедитор (В, С, Е)
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- стаж работы водителем по категории В, С в трудовой книжке от 1 года ОБЯЗАТЕЛЬНО, по категории Е — от 6 месяцев.
Наниматель: транспортная компания «Автолайтэкспресс».
800−1000 рублей
Электрик 4−5 разряда
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- 4−5-й разряд
- 4-я группа электробезопасности.
Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».
850 рублей
Вальщик леса
Образование: профессионально-техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы на лесосеках не менее 2-х лет.
Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
860 рублей
Специалист 1-й категории регионального отдела контроля автомобильного транспорта
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Профиль, предпочтительные учебные заведения: БГУ, БНТУ, БелГУТ, БГАТУ, БГТУ, БГУ им. А.С.Пушкина
- Знания, умения, навыки: знание законодательства в области транспортной деятельности, положений ТК РБ и ПИКоАП РБ, умение работать с нормативными правовыми актами, владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами.
Наниматель: ГУ Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
От 750 рублей
Заведующий торговым объектом
Образование: среднее специальное.
Наниматель: коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие «Слуцкторг».