«Не за собой, а за другими». Ответственные собаководы Солигорска самоорганизовались и вышли на субботник (фото)

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«Не за собой, а за другими». Ответственные собаководы Солигорска самоорганизовались и вышли на субботник. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Лидер-Пресс»

В субботу, 27 февраля, собаководы Солигорска, живущие рядом с третьей школой, самоорганизовались и вышли на уборку стадиона и окрестностей. Об этом пишет «Лидер-Пресс».

Прибирали они вместо недобросовестных зоолюбителей, которые зимой решились обходиться без пакетиков, а просто забрасывать экскременты снегом в надежде, что весной «подснежники» никто не заметит.

«Не за собой, а за другими». Ответственные собаководы Солигорска самоорганизовались и вышли на субботник. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Лидер-Пресс»
Хочется отдельно выделить не только коричневые кучки, но и огромное количество бытового мусора, к которому четвероногие уж точно не имеют никакого отношения.
«Не за собой, а за другими». Ответственные собаководы Солигорска самоорганизовались и вышли на субботник. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Лидер-Пресс»
Надеемся, эта инициатива получит своё развитие и в других районах города в виде своеобразного флешмоба «Чистые улицы».
«Не за собой, а за другими». Ответственные собаководы Солигорска самоорганизовались и вышли на субботник. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Лидер-Пресс»
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