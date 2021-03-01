«Не за собой, а за другими». Ответственные собаководы Солигорска самоорганизовались и вышли на субботник (фото)

В субботу, 27 февраля, собаководы Солигорска, живущие рядом с третьей школой, самоорганизовались и вышли на уборку стадиона и окрестностей. Об этом пишет «Лидер-Пресс».

Прибирали они вместо недобросовестных зоолюбителей, которые зимой решились обходиться без пакетиков, а просто забрасывать экскременты снегом в надежде, что весной «подснежники» никто не заметит. Хочется отдельно выделить не только коричневые кучки, но и огромное количество бытового мусора, к которому четвероногие уж точно не имеют никакого отношения. Надеемся, эта инициатива получит своё развитие и в других районах города в виде своеобразного флешмоба «Чистые улицы».