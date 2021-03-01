Приглашаем вас стать внештатным корреспондентом газеты «Інфа-Кур'ер»

Газета «Інфа-Кур'ер» предлагает вам стать внештатным корреспондентом и тем самым стать частью «живого» контента. Так вы получите немедленный доступ к многотысячной аудитории, ведь такая возможность заложена благодаря печатной версии и нашему сайту — KURJER.INFO.

Что даст вам статус внештатника

У вас появится возможность принимать участие от редакции в самых разных мероприятиях — от посещения выставок до проникновения в «горячие точки».

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Внештатные корреспонденты всегда могут рассчитывать на помощь редакции.

Работа с внештатниками ведётся постоянно — вы сможете оперативно пообщаться с редактором, обсудить свой материал.

Вы сможете принимать участие в мастер-классах и встречах с нашими сотрудниками, которые помогут приобрести вам новые навыки.

У вас будет возможность объединиться в группы с другими корреспондентами и разрабатывать, например, собственные проекты.

Но главный плюс работы внештатным корреспондентом заключается в том, что вы в профессиональной команде «Кур'ера» можете расти и развиваться как журналист, блогер и просто человек, умеющий «работать с информацией».

Как стать нашим внештатным корреспондентом

Нам не важен ваш возраст и образование. Главное — наличие креативных идей, горящие глаза и желание работать.

Свои предложения о сотрудничестве присылайте на электронный адрес info@kurjer.info, не забывая указать телефон для контактов.

Если ваше предложение нас заинтересует, мы проведём с вами собеседование и дадим редакционное задание по вашему вкусу.