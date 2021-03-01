Что не так с подготовкой боксёров в Минской области. Итоги первенства

В Солигорске на прошлой неделе, 25−26 февраля, прошло первенство Минской области по боксу среди юниоров 2005—2006 годов рождения и юношей 2007−2008 годов рождения. Эти соревнования показали, что в области не всё в порядке с подготовкой юных спортсменов.

В этом году не выставили спортсменов ранее известные команды из Борисова, Узды и Крупок. Спортивное руководство области будет с этим разбираться. Об этом рассказал Николай Щекотович, директор Солигорской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1.

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«Но радует, что при Червенской ДЮСШ появилось новое отделение бокса в посёлке Смиловичи. Им руководит опытный педагог Константин Соколов, мастер спорта СССР, главный тренер по боксу РБ, член Национального Олимпийского Комитета РБ. На этих соревнованиях команда из Смиловичей выступила очень достойно. Солигорская школа Олимпийского резерва была организована 14 июня 1962 года. За последние 32 года, что руковожу ей, созданы новые отделения по многим видам спорта. В школе подготовлен 21 мастер спорта Республики Беларусь Международного класса, 45 мастеров спорта, два Заслуженных Мастера Спорта. В копилке школы есть и Олимпийская медаль из Сиднея 2000 года. Сейчас здесь только боксом занимаются больше ста юношей", — рассказал Николай Щекотович.

Итоги первенства среди боксёров 2005—2006 гг. р.

1 место — команда Минской Областной комплексной специализированной школы

2 место — команда Солигорского района

3 место — команда Молодеченского района.

Итоги первенства Среди боксеров 2007—2008 гг. р.