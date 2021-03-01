После появления в СМИ информации о том, что суд приговорил водителя Volvo S40, который пьяный совершил смертельную аварию в Слуцком районе, к семи годам лишения свободы, в «Кур'ер» позвонила его жена. Она рассказала, что компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей возложили не на мужа, а на неё, так как автомобиль, участвовавший в ДТП, оформлен на неё. Случчанка находится в декрете с двумя детьми и выплачивать эту огромную сумму не может.

«Информация в СМИ получилась не совсем верная, — рассказала Ирина (имя изменено по просьбе героини материала. — Прим. ред.). — Сумму в 100 тысяч рублей присудили не виновнику аварии, а мне с двумя детьми. И это ещё не все расходы, ведь страховая компания будет выставлять ущерб за скутер. И что, опять рассчитываться мне? Получается, что я не совершала преступления, а расплачиваться должны я и дети только потому, что машина оформлена на меня.

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Муж вообще вёл скрытный образ жизни. Он жил в Минске, я с детьми — в Слуцке. Мы и зарегистрировались только за 8 месяцев до происшествия. Он приезжал к нам только на выходные.

Я жила с ним, но мало что про него знала, он всё скрывал. Не знала про его судимости, про то, что он «бесправник», что у него много долгов. Я только потом нашла какие-то документы. Домофон у нас был отключён, ключи от почтового ящика он хранил у себя, я ни к чему доступа не имела. Когда к ребёнку медсестра или врач приходили, он закрывался на кухне, говорил: «Не хочу, чтобы меня рассматривали». Он вёл скрытную жизнь. Потом письма стали приходить про его долги по кредитам. Если бы у меня были ключи от почтового ящика, то я бы это раньше узнала. А так я не знала ничего.

Автомобиль, на котором он совершил этот наезд (на скутериста. — Прим. ред.), принадлежал его отцу и достался ему по наследству. Супруг хитро оформил его на меня за два месяца до ДТП, сказал, что у него есть долг, за который могут забрать машину. Лапши на уши навешал, я и согласилась. Всё это время машина стояла в Слуцке, он на ней не ездил.

Он был пьян в день ДТП, схватил ключи и помчался. Я к маме убегала в тот вечер, боялась за детей, потому что пьяный человек может быть опасен. К тому времени у меня уже появилась мысль расстаться с ним, поскольку однажды он поднял на меня руку. Меня остановило то, что он просил прощения, вроде бы старался для семьи, для детей.

Я подавала на угон потом, но угон не подтвердили. Когда я узнала про это ужасное ДТП, то, несмотря на сложности с деньгами, хотела помочь потерпевшим. На следующий же день узнавала, как я могу это сделать, хотела помочь похоронить человека или ещё как. Но так и не добилась ни от кого контактов этой семьи.

Почему в СМИ (по сообщению пресс-службы Верховного суда Беларуси. — Прим. ред.) написали, что 100 тысяч рублей присудили ему? Ведь расплачиваться мне и детям. А у меня и так трудно с деньгами. Я сейчас в отпуске по уходу за ребёнком. Получаю только пособие, да ещё сдаю квартиру в аренду. На мне висит кредит на квартиру, кредит на бытовую технику, коммунальные платежи. На всё это в месяц уходит порядка 500 рублей. В суде муж просил все расходы вменить ему, но это почему-то никто не принял во внимание.

Кто поможет мне и детям? Кого просить? К кому обращаться? Я полгода уже (пока шло разбирательство. — Прим. ред.) ни спать, ни есть не могу. Ребёнка грудью кормлю. Как мне быть? Каждый день в стрессе живу".

Что говорит закон

Статья 948. Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п. ; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобождён судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем (статья 611), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т. п.

2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причинённый в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т. п. ) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причинённый в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 933).

3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причинённый этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.