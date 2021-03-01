Новые смартфоны Xiaomi присоединились к акции «Забота о близких» в МТС

С 23 февраля смартфоны Xiaomi Redmi 9T с 4/64 ГБ памяти без NFC и Xiaomi POCO M3 с 4/128 ГБ могут приобрести пожилые люди, которые пользуются тарифным планом «Близкий». Обе модели доступны как при покупке единым платежом, так и в рассрочку на год или два без первого платежа.

Чтобы присоединиться к акции «Забота о близких», необходимо одновременно с покупкой смартфона заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС в рамках тарифного плана «Близкий». Кроме того, участники акции получат бонус — 3 ГБ интернет-трафика на 180 дней.

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Обе модели смартфонов Xiaomi, присоединившихся к акции, объединяет наличие больших экранов с поддержкой высокого разрешения Full HD+ и аккумуляторов большой емкости на 6000 мАч. Общей для них является и технологическая платформа — она построена вокруг высокопроизводительного 8-ядерного процессора Snapdragon 662 и графического чипа Adreno 610.

Xiaomi POCO M3 4/128 ГБ оснащен мощной тройной камерой, которая состоит из основного объектива с разрешением 48 Мп, а также макромодуля и датчика глубины по 2 Мп каждый. Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC получил квадрокамеру, в которой три сенсора имеют идентичные параметры, а четвертым стал сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, облегчающий создание панорамных снимков и групповых портретов.

В рамках акции «Забота о близких» смартфон Xiaomi POCO M3 с 4/128 ГБ памяти можно приобрести за 549 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 49,90 рублей, а на два года — 23,86 рубля.

Xiaomi Redmi 9T с 4/64 ГБ памяти без NFC доступен за 479 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 44 рубля, а на два года — 21 рубль.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545−00−00 или по короткому номеру 210.

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