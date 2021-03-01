1 марта — День «ноль дискриминации».

«Дискриминация — это нарушение прав человека, и она не должна игнорироваться. У всех должна быть возможность прожить жизнь в уважении и с достоинством». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Дискриминация — это «ущемление». В современном понятии это слово используется для обозначения ущемления человека в правах по различным признакам (социальным, религиозным, расовым, национальным, половым и др.) и может осуществляться разными путями.

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Есть такая форма дискриминации, как эйджизм. В узком смысле это дискриминация людей по возрастному признаку. В широком — создание и транслирование стереотипов о людях определённого возраста. Эйджизм может проявляться на уровне личных предрассудков. Например, когда кому-то кажется, что все пожилые люди сварливые и консервативные. А может принимать куда более чудовищные масштабы.

Фразы «Время не ждёт» и «Часики тикают» хотя бы раз слышала каждая женщина. В стране, где средний возраст рождения первого ребёнка — двадцать пять с половиной лет, до сих пор часто с предубеждением относятся к «свободным» тридцатилетним. Что говорить о тех, кому за сорок. Молодость всё ещё представляется некоторым безусловным преимуществом, а зрелость — неизбежным приговором с отсутствием возможностей.

Хотя отношение общества к возрасту меняется на глазах, но определённый возраст всё ещё является преградой для многих. Пора менять стереотипы! Я против эйджизма как формы дискриминации!

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