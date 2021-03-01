«Общаться с тобой интереснее, чем бульоны у тебя заказывать». Какие интересные комплименты слышали и принимали случчанки

В первый день весны, а также во Всемирный день комплиментов женской проект «Кур'ера» Lampa спросил у своих читательниц, какие странные, интересные, необычные комплименты они слышали в своей жизни. Почитайте, это забавно.

Анастасия Землянская:

«Встретила человека, который меня давно не видел. Спросила: „Изменилась?“ Он сказал, что постарела, но выгляжу на свой возраст. Я отреагировала позитивно. Человек же не хотел меня обидеть. Не у всех получается красиво делать комплименты».

Ирина Протасевич:

«В 90-е к нам в гости пришёл газовщик. Сначала он перенёс нам плиту, а потом мы угостили его чаем. Мужчина рассматривал наши фотографии и спросил: «Это вы на фотографии? Вы были красивая тогда».

Алина Барыкина:

«Однажды один молодой человек после нашей беседы сказал, что я как его батя. С первого взгляда может показаться, что это сомнительный комплимент. Но тем самым он хотел сказать, какой у меня сильный характер, упорство, решительность и уверенность в себе. А его отец какой-то большой начальник, уважаемый человек».

Александра Шагойко:

«Мы с мужем познакомились в кафе, где я работала барменом. Он приходил туда обедать. После знакомства мы переписывались всю ночь, и утром он написал мне: «Да, общаться с тобой интереснее, чем бульоны у тебя заказывать».

Анастасия Улащик:

«Ещё со старших классов в школе сильно въелся мне в память комплимент молодого человека. Ну, если можно так это назвать, потому что эмоции у меня двоякие были и тогда, и сейчас, а с тех пор прошло уже больше десяти лет. Так вот, парень сказал: „С чем тебе повезло, так это с зубами“. Вот и понимай как хочешь. То ли радоваться за зубы, то ли печалиться по поводу всего остального. Но смешно — точно».

Виктория Капская:

«Один из забавных комплиментов, который я слышала, был адресован моему учителю английского языка. У неё был красивый яркий маникюр, и не я одна его заметила. Моя одноклассница сказала следующее: „Алла Николаевна, у вас такой красивый маникюр, и он так подходит к той тетрадке, что вы держите“. Мы много делали комплиментов Алле Николаевне, но этот я запомнила больше всего».