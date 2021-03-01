«На память о настоящей зиме». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 22 по 28 февраля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от dzhonni (@dzhonni3548)

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Публикация от Кристина Лабкович (@kristy_labkovich)

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Публикация от Катя (@ereminka)

 

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Публикация от Мария Мазейко (@mariya_mazeiko)

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Публикация от Tatyana 🤍 (@tanich_l)

 

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Публикация от ♡︎𝐴𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑎♡︎ (@28asya_)

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Публикация от Slava Ricci (@slavaricci)

 

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Публикация от Александр (@sanya_sedko)

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Публикация от Kristina (@lameyko)

 

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Публикация от Стифлер🐶 Фокси🦊 (@foxy.stifler)