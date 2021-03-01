Вопрос-ответ. Что с горячей водой и отоплением в 11-м городке Слуцка

В субботу, 27 февраля, читатели сообщили «Кур'еру», что в 11-м городке в Слуцке уже три дня нет горячей воды. Позже о перебоях с горячей водой и отоплением сообщили ещё два жителя этого городка. «Кур'ер» обратился в ЖЭУ № 3.

«Горячая вода была, но с перебоями. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас в 11-м городке вводится в эксплуатацию новая котельная. У нас ещё есть отдельные заявки [по поводу горячего водоснабжения]. Возможно, система где-то завоздушена. Но на данный момент пока ситуация стабилизировалась. Какой она будет дальше, я пока не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать котельному производству. Мы ходим, проверяем, пробуем стравливать воздух. Думаю, что скоро ситуация должна измениться в гораздо лучшую сторону», — пояснил Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ № 3.

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Дозвониться до начальника котельного производства «Кур'еру» оперативно не удалось.