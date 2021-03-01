«Наши мысли с погибшими и пострадавшими за свою позицию». Фанаты СФК «Слуцк» объявили бойкот предстоящим матчам

В воскресенье, 28 февраля, стало известно, что десять футбольных фанатских организаций в Беларуси, в том числе и СФК «Слуцк», отказались от посещения футбольных матчей из-за «политической ситуации в стране». Об этом пишет TUT.BY.

Отказываются посещать поединки фанаты БАТЭ, «Шахтёра», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Вероятно, этот список будет пополняться.

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Причиной бойкота фанаты называют «политическую ситуацию в стране».

«Бойкот продолжается, господа фанаты. Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же, как выездного! С уважением, администрация группы!» — говорится в заявлении паблика «Паўночная Сталіца».

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», — написали фанаты брестского «Динамо».