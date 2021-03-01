Даты этой недели в том числе связаны с предметами быта, без которых мы сейчас не смогли бы обходиться. Например, 145 лет назад был придуман телефон, а 153 — степлер. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».
- 1 марта — «Гуканне вясны». Перевести название можно как зазывание весны на землю. Раньше женщины выпекали из теста фигурки птиц, считая, что таким образом они посодействуют их скорому прилёту. Девушки брали этих птиц и, исполняя «вяснянкi», подкидывали их вверх: «Жаўраначкі прыляціце, вясну прынясіце». Парни раскладывали костёр, на котором жгли старые вещи.
- 2 марта — Международный день спички. Наиболее часто историю современных спичек исследователи датируют 1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Спички используют весьма разнообразно. Например, вместо счётных палочек при обучении детей, для изготовления спичечных домиков и других сооружений, для жеребьёвки, для логических игр, в качестве зубочисток и основы для ватной палочки, как реквизит для фокусов. В некоторых странах существуют Музеи спичек.
- 3 марта — Международный день охраны здоровья уха и слуха. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. Медики считают, что слишком громкие звуки снижают слух. Например, громкие звуки в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях или в наушниках.
- 4 марта — День белорусской милиции. Праздник официально утверждён в 1998 году. Но истоки этого праздника восходят к 1917 году, когда в Минске был издан приказ, согласно которому большевик М. А. Михайлов (по паспортным данным, настоящее имя Михаил Васильевич Фрунзе) назначался временным начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в городе. В соответствии с приказом все городские полицейские должны были выдать ему имеющееся в их распоряжении оружие по описи.
- 5 марта — День рождения степлера. В этот день в 1868 году в Англии запатентовали степлер. Изначально он назывался скрепителем. В 1905-м изобрели степлер с желобом, в котором размещалось 25 скоб. Менять скобы в нём было нелегко: оператору приходилось вбивать их молотком. В офисах степлер появился с 1914 года: один прибор предназначался коллективу из 500 человек.
- 6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой. Праздник возник в 2008 году. Его инициатором выступили Всемирная ассоциация обществ по борьбе с глаукомой и Всемирная ассоциация пациентов, страдающих глаукомой. Глаукомой страдают 100 млн человек по всему миру. В большинстве случаев патология развивается у людей после 40 лет.
- 7 марта — День рождения телефона. Изобретение запатентовал Александр Белл 7 марта 1876 года. В один день с ним подал заявку ещё один изобретатель — Элайша Грей. Но Александр опередил соперника на два часа и получил патент, известность и славу. Тогда люди могли переговариваться только на расстоянии 250 метров и громко кричать в трубку. В 1878 году Т. Эдисон придумал индукционную катушку, что усовершенствовало связь. В 1885-м Голубицкий разработал принцип работы телефонной станции. Но до 1930-го подключали абонентов телефонистки. На эту работу принимали высоких девушек с большим размахом рук (не менее 154 см), знанием иностранных языков и хорошей памятью, чтобы знать всех абонентов.