Даты этой недели в том числе связаны с предметами быта, без которых мы сейчас не смогли бы обходиться. Например, 145 лет назад был придуман телефон, а 153 — степлер. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

1 марта — «Гуканне вясны» . Перевести название можно как зазывание весны на землю. Раньше женщины выпекали из теста фигурки птиц, считая, что таким образом они посодействуют их скорому прилёту. Девушки брали этих птиц и, исполняя «вяснянкi», подкидывали их вверх: «Жаўраначкі прыляціце, вясну прынясіце». Парни раскладывали костёр, на котором жгли старые вещи.

. Перевести название можно как зазывание весны на землю. Раньше женщины выпекали из теста фигурки птиц, считая, что таким образом они посодействуют их скорому прилёту. Девушки брали этих птиц и, исполняя «вяснянкi», подкидывали их вверх: «Жаўраначкі прыляціце, вясну прынясіце». Парни раскладывали костёр, на котором жгли старые вещи. 2 марта — Международный день спички. Наиболее часто историю современных спичек исследователи датируют 1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Спички используют весьма разнообразно. Например, вместо счётных палочек при обучении детей, для изготовления спичечных домиков и других сооружений, для жеребьёвки, для логических игр, в качестве зубочисток и основы для ватной палочки, как реквизит для фокусов. В некоторых странах существуют Музеи спичек.