Думала, что аппендицит… 25-летняя девушка не заметила беременность и родила сына прямо на парковке магазина

Делит Джонс, жительница Великобритании, списала сильные боли в животе на аппендицит и не заметила беременность. Появление малыша на свет стало неожиданностью для родителей ребёнка.

25-летняя Джонс не пошла на работу из-за недомогания. Всю ночь девушка жаловалась на боль в животе. Когда у женщины начались схватки, она решила, что страдает от аппендицита. Прибывшие родственники вызвали скорую помощь, передаёт Lenta.ru.

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«У меня были подобные боли и раньше, и тогда меня госпитализировали. Поэтому я подумала, что это что-то подобное. Я позвонила маме и сестре, чтобы они приехали помочь мне. Затем характер боли изменился, и я упала на пол», — рассказала Джонс.

По дороге в больницу скорая помощь остановилась возле магазина, чтобы подобрать акушерку, оказавшуюся поблизости. Именно на этом месте Джонс и начала рожать. У неё появился здоровый малыш весом 3,4 килограмма. Его назвали Гарри. Джонс и ребёнка госпитализировали для медицинского осмотра, но в течение суток отпустили домой.

Тем временем её возлюбленный закончил рабочую смену, не подозревая о том, что произошло всего в нескольких метрах от него. Он узнал, что стал отцом, только когда вернулся домой.