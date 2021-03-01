В Минской области за три дня задержаны 33 «бесправника». «Отличился» и Слуцкий район

За три дня на территории Минской области сотрудники ГАИ задержали 33 водителя в состоянии алкогольного опьянения, трое из них были задержаны по сообщениям неравнодушных граждан.

Также задержаны 77 водителей-«бесправников», 13 из них — повторно. В этот список попал и 33-летний случчанин, сообщили БелТА в УВД Миноблисполкома.

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27 февраля около 9.00 в Слуцком районе 33-летний водитель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Jetta по второстепенной дороге, при выезде на трассу Р43 Кричев-Ивацевичи не уступил дорогу автомобилю Rover. В результате водитель Volkswagen с полученными травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.