За сколько продают с аукциона бывшую Новодворцевскую базовую школу под Слуцком

Аукцион по продаже одноэтажного здания школы с пристройкой пройдёт в Минске 23 марта. Начальная цена лота — 59 220 рублей.



Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Недвижимое имущество по адресу: д. Новодворцы, ул. Кирова, 56 — капитальное строение (инв. № 640/С-27 835) — одноэтажное новое здание школы с пристройкой, общая площадь 135 кв. м, 1960 года постройки.

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Школу и земельный участок можно использовать «для обслуживания объектов розничной торговли, общественного питания, культурно-бытового, производственно-складского, административно-офисного, учебного, коммунального, медицинско-оздоровительного либо жилого назначения». Напомним, что в начале лета 2017 года Новодворцевскую школу хотели закрыть из-за того, что в ней «отсутствуют условия для качественного образовательного процесса». Однако позже, как сообщал «Кур'ер», власти отменили своё решение. В эту школу, которая находится в старых постройках, ходили ребята из Новодворцев, Клепчан, Огородников, Нового Двора и Кирово. Родители не хотели переводить детей в другие учреждения образования. Они были готовы собрать деньги на паровое отопление и самостоятельно сделать ремонт в школе — лишь бы её не закрыли.

В итоге школу закрыли в 2018 году. На тот момент это была единственная в Беларуси школа с печным отоплением. В 2019-м ей исполнилось бы 100 лет.