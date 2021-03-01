«Вы даже не представляете, какое большое дело делаете». Слуцкий волонтёр рассказала, как «Кур'ер» помогает ей пристраивать бездомных животных

Газета «Кур'ер» продолжает цикл публикаций про животных, которые ищут дом и хозяев. Если вы мечтали о питомце — самое время его приобрести.

«Вы даже не представляете, какое большое дело делаете». Мнение слуцкого волонтёра

Несколько месяцев в газете «Кур'ер» и на сайте kurjer.info выходит рубрика «В добрые руки». В ней мы рассказываем о бездомных животных, которые ищут хозяев и дом.

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Валентина Аний более 20 лет помогает уличным котам и собакам. Она рассказала, как эффективно работают объявления в газете «Кур'ер».

«Дело наконец-то сдвинулось с места, — говорит Валентина. — Информация о животных, которые ищут дом, стала появляться в печатной версии, её начали замечать жители деревень, у которых нет интернета, но есть возможность и желание взять, например, собаку. Люди стали звонить, просят привезти собачек. Словами не передать, какое важное дело вы помогаете делать. Я вам очень благодарна».

Ищут дом и заботливых хозяев

Кошка, около 2-х лет, стерилизована, к лотку приучена. Тел. (8 029) 972 50 07, (8 029) 577 10 37.

Кошка, 5 месяцев, ищет дом и любящих хозяев. Тел. (8 029) 361 19 00.

Собачка-девочка, 1,5 года, стерилизована и привита, воспитанная и преданная. Тел. (8 029) 361 19 00.