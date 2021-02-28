Старыя вясельныя фотаздымкі случчан апублікаваныя на сайце «Наследие Слуцкого края». Іх сабралі ў даследчых экспедыцыях клубныя ўстановы Случчыны. «Кур'ер» выбраў самыя самабытныя фота.

Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Мірончык. 1935 год, в. Гарадзішча
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Пацэкальнік. 1956 год, в. Новы Двор
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Кохан. 1928 год, в. Кляпчаны
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Дубовік. 1930 год, в. Кляпчаны
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Лагун. 1956 год, в. Казловічы
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
в. Казловічы. 1957 год
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Драбушэвіч. 1957 год, в. Казловічы
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Гарбацэвіч. 1954 год, в. Чыжоўка
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Ганчар Ніна Філімонаўна, Сухім Іслам Ібрагімавіч. 1949 год, в. Горкі
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Гушчыных. 1930 год, в. Вясея
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Васілевіч Антаніна Іванаўна. 1958 год, в. Паўстынь
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Захаравых. 1948 год, в. Кляпчаны
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Жук Лідзія Іванаўна. 1959 год, в. Паўстынь
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Захаравых. 1948 год, в. Кляпчаны
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Дубовік. 1932 год, в. Кляпчаны
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Лешчык. 1930 год. Маладзечанскі раён
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Каўрыга. 1927 год. Маладзечанскі раён
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Сям’я Варыкаш. 1934 год, в. Кляпчаны
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Кохан Еўдакія Карпаўна і Гур Барыс Сцяпанавіч. 1927 год, в. Кляпчаны
Как выглядели слуцкие невесты и женихи в 20-50-х годах прошлого века. Ретрофото
Вёска Ізбудзішча