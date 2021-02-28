«Хуже, чем сейчас, в деревне никогда не жилось». Какие проблемы волнуют жителей Огородников и Лучников, что под Слуцком

Александра Шагойко
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Что волнует сельских жителей? Какие проблемы считают важными? На что просят власти обратить внимание? Об этом они рассказали «Кур'еру».

Александр, деревня Огородники

«Инициативе не дают развиваться». Какие проблемы волнуют жителей деревень Огородники и Лучники, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко
Хуже, чем сейчас, в деревне никогда не жилось. Инициативе не дают развиваться. Примеров тому немало. Расскажу свою историю.

В деревне десять лет пустовало здание колхозной кузницы. У меня появилась идея сделать там мастерскую по ремонту техники и сельскохозяйственного инвентаря. Дополнительно было бы создано 3−4 рабочих места. Я ведь сварщик, ко мне односельчане постоянно во двор идут. Жена бурчит: «Что они всё идут и идут?» А куда им идти? Где и кто им в деревне отремонтирует?

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Я обратился в райисполком и к председателю колхоза, чтобы отдали мне эту старую кузницу. Долго тянули с ответом. В 2019 году вышел указ президента о заброшенных зданиях, чтобы их в порядок приводили.

Я собрал 100 подписей односельчан, опять обратился в райисполком, приложил документы, подписи людей. Но кузницу снесли. Пригнали бульдозер и всё сровняли…

Всё снесли: кузню, мельницу, баню, водопровод отключили. Ну как же так? В войну бани работали! А сейчас что, не надо? Ладно я в городе могу пойти и помыться. А старики? Они же в тазиках, как воробьи, моются.

Михаил, деревня Лучники

«Инициативе не дают развиваться». Какие проблемы волнуют жителей деревень Огородники и Лучники, СлуцкИстория такая вышла. Пришёл ко мне «Энергосбыт» и обязал вынести счётчик из дома на уличный столб, как все сейчас делают. Я человек ответственный, как сказали, так и сделал. За свой счёт. А потом выясняется, что на работы по выносу счётчиков государство выделяет деньги.

Прихожу в «Энергосбыт», мне там сразу бумажку на подпись дают. В ней написано, что я доброволь, но передаю им на баланс свой электросчётчик, а они будут его обслуживать. Если счётчик останется в моей собственности, то его обслуживание обойдётся мне в круглую сумму.

Я возмущён. Мне пришлось проводить все работы по выносу счётчика за свой счёт. Хотя по закону этим за счёт выделенных государством средств должен был заниматься «Энергосбыт». А когда я уже всё установил, мне просто «подсунули» бумажку — подписывай. Причём возместить мне потраченные средства никто даже не предложил.

Считаю ситуацию ненормальной. Люди должны знать, как правильно и за что они обязаны платить.

Валерий и Любовь, деревня Огородники

«Инициативе не дают развиваться». Какие проблемы волнуют жителей деревень Огородники и Лучники, Слуцк

Мы с женой уже 36 лет вместе. Вырастили сына и переехали из Слуцка в деревню, чтобы смотреть за старенькой мамой. Здесь завели собачек.

Летом в деревне, конечно, хорошо. Лучше, чем в городской квартире. Жена разводит цветы, я занимаюсь огородом и садом. В сельмаге всё есть, а если чего нет, то сын с невесткой подвезут.

Зимой сложнее. Вода у нас из колодца, приходится стирать руками. Да и почистить двор от снега нужно.

Проблемы есть у всех. Мы считаем, нужно уметь принимать их и помнить, что жизнь — это прекрасно.

РАНЕЕ. «Хлеб есть, масло есть. Пошёл, купил и кушай». Какие проблемы волнуют жителей деревень Селище и Качалово, что под Слуцком