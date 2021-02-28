«Хуже, чем сейчас, в деревне никогда не жилось». Какие проблемы волнуют жителей Огородников и Лучников, что под Слуцком

Что волнует сельских жителей? Какие проблемы считают важными? На что просят власти обратить внимание? Об этом они рассказали «Кур'еру».

Александр, деревня Огородники

Хуже, чем сейчас, в деревне никогда не жилось. Инициативе не дают развиваться. Примеров тому немало. Расскажу свою историю.

В деревне десять лет пустовало здание колхозной кузницы. У меня появилась идея сделать там мастерскую по ремонту техники и сельскохозяйственного инвентаря. Дополнительно было бы создано 3−4 рабочих места. Я ведь сварщик, ко мне односельчане постоянно во двор идут. Жена бурчит: «Что они всё идут и идут?» А куда им идти? Где и кто им в деревне отремонтирует?

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Я обратился в райисполком и к председателю колхоза, чтобы отдали мне эту старую кузницу. Долго тянули с ответом. В 2019 году вышел указ президента о заброшенных зданиях, чтобы их в порядок приводили.

Я собрал 100 подписей односельчан, опять обратился в райисполком, приложил документы, подписи людей. Но кузницу снесли. Пригнали бульдозер и всё сровняли…

Всё снесли: кузню, мельницу, баню, водопровод отключили. Ну как же так? В войну бани работали! А сейчас что, не надо? Ладно я в городе могу пойти и помыться. А старики? Они же в тазиках, как воробьи, моются.

Михаил, деревня Лучники

История такая вышла. Пришёл ко мне «Энергосбыт» и обязал вынести счётчик из дома на уличный столб, как все сейчас делают. Я человек ответственный, как сказали, так и сделал. За свой счёт. А потом выясняется, что на работы по выносу счётчиков государство выделяет деньги.

Прихожу в «Энергосбыт», мне там сразу бумажку на подпись дают. В ней написано, что я доброволь, но передаю им на баланс свой электросчётчик, а они будут его обслуживать. Если счётчик останется в моей собственности, то его обслуживание обойдётся мне в круглую сумму.

Я возмущён. Мне пришлось проводить все работы по выносу счётчика за свой счёт. Хотя по закону этим за счёт выделенных государством средств должен был заниматься «Энергосбыт». А когда я уже всё установил, мне просто «подсунули» бумажку — подписывай. Причём возместить мне потраченные средства никто даже не предложил.

Считаю ситуацию ненормальной. Люди должны знать, как правильно и за что они обязаны платить.

Валерий и Любовь, деревня Огородники

Мы с женой уже 36 лет вместе. Вырастили сына и переехали из Слуцка в деревню, чтобы смотреть за старенькой мамой. Здесь завели собачек.

Летом в деревне, конечно, хорошо. Лучше, чем в городской квартире. Жена разводит цветы, я занимаюсь огородом и садом. В сельмаге всё есть, а если чего нет, то сын с невесткой подвезут.

Зимой сложнее. Вода у нас из колодца, приходится стирать руками. Да и почистить двор от снега нужно.

Проблемы есть у всех. Мы считаем, нужно уметь принимать их и помнить, что жизнь — это прекрасно.

РАНЕЕ. «Хлеб есть, масло есть. Пошёл, купил и кушай». Какие проблемы волнуют жителей деревень Селище и Качалово, что под Слуцком