Козлёнок четыре дня не вылезал из канализации. Его уговаривали, но у животного были свои планы

В Новой Зеландии двухмесячный козлёнок заплутал и оказался в 200-метровой трубе. Хозяева нашли его по блеянию, доносящемуся из ливневого стока. Они просунули сквозь решётку трость и попытались направить животное к выходу, но увы, всё было тщетно — козлёнок не двинулся с места.

На выручку хозяев были призваны волонтёры. Они просунули шланг через отверстия в ливневом стоке и попытались струёй подогнать животное к выходу. Однако и это не сработало.

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Тут пожарным пришла в голову мысль привести к трубе маму козлёнка. Они понадеялись, что она позовёт его, он услышит и выбежит. Пожарные ошибались: маму больше интересовала трава и другие угощения, сына она так и не позвала.

На этом идеи у спасателей закончились — они предложили просто подождать, пока козлёнок сам не выберется из трубы. На это понадобилось четыре дня. Всё это время животное подкармливали через щели в сливной решётке.

В конце концов козлёнок выбрался наружу и воссоединился с любящими хозяевами (ну и с мамой заодно — козой такой!).