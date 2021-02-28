Как появление детей в семье переворачивает жизнь родителей с ног на голову

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребёнком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А ещё про любовь и обретение себя заново. Потому что ребёнок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно.

Своим опытом поделилась Анастасия Прудникова, журналист и редактор TUT. BY.

Реклама

После появления ребёнка мои собственные представления о себе подверглись существенной трансформации. В дородительской жизни я была чемпионкой планирования, графиков и списков. Была убеждена, что нет неразрешимых ситуаций и что если очень сильно постараться, со всем можно справиться. А ещё что с любым человеком можно договориться, и ребёнок не исключение (звучит зловещий закадровый смех).

Стоит ли говорить, что появление ребёнка расставило всё по совершенно другим местам и, так сказать, подсветило многие вещи с неожиданного ракурса?

На самом деле одна из самых больших ошибок, которые совершают будущие родители, — продолжают верить, что всё пойдёт по плану и они смогут хоть что-то контролировать. Скорее всего — нет. И скорее всего, именно об это, а не об недостаток сна и детские колики вы травмируетесь со всего размаха, а потом очень и очень долго будете разгребать результаты.

Расстаться с комплексом Бога — лучшее, что можно сделать до рождения первенца. Иначе он вам очень сильно поможет это сделать своими собственными, довольно действенными способами.

Чему ещё нас учит родительство?

1. Ты не всемогущая

Особенно чётко я это поняла, когда у нашего трёхнедельного сына поздно вечером внезапно начался первый приступ коликов. Я не понимала, что вообще происходит, отчего так заполошно орёт до этого мирно евший и спавший младенец — он что, умирает?

И вот эти проклятые колики они как будто сразу говорят: всё, поезд приехал на конечную, отныне будет всё меньше и меньше вещей в жизни твоего ребёнка и твоей, которые будут поддаваться хоть какой-то видимости контроля.

Колики, зубы, получить в песочнице лопаточкой по голове, впервые понять, что не все игрушки мира твои и их можно получить прямо сейчас так же, как по первому писку — еду или объятия. Вся эта жутко фрустрирующая ребёнка реальность неотменима, как неотменимы его страдания по этому поводу. Что я могу делать в этих ситуациях? Просто быть рядом с ним. Кто бы знал, как это бывает невыносимо тяжело для тех, кто привык решать проблемы и подстилать соломку.

2. Хочешь насмешить Бога? Заведи ребёнка и продолжай верить в планирование

Хорошо, я мало что могу контролировать, но жизнь-то идёт своим чередом. В ней есть встречи, договорённости, отпуска в конце концов. Ага. А ещё внезапная температура за полчаса до выхода из дома, весёлые детские вирусы, которые ребёнок щедро начнёт приносить из сада буквально с первых недель и не менее щедро делиться ими со своими любимыми родителями.

Ну и самое важное, что невозможно учесть ни в каком плане, — его собственный, ребёнковский характер и настроение с утра. Потому что в отпуске бывает настроение, так и быть, пойти завтракать мороженым, а бывает, что хочется весь день просидеть в номере и катать по полу машинки, а что вы там себе напланировали на море на весь день пойти и вообще, отпуск не резиновый, так это только ваши проблемы, чао!

3. Твоё терпение почти безгранично, даже если кажется, что оно вот-вот закончится

Этот скилл отлично тренируется детскими кризисами двух и трёх лет. Когда любой выход из дома может обернуться внезапной часовой истерикой в самом неподходящем для этого месте. А уж дома — бесконечный веер возможностей. Я не хочу идти гулять и не хочу оставаться дома, не вытирай мне слёзы, сопли не трогай, уйди, нет, куда ты пошла, сиди со мной рядом. Говорят, родителей подростков потом ждёт всё то же самое, но в чуть более изощрённой форме.

4. Есть главное и второстепенное, и нужно научиться их разделять

У всех нас внутри сидит условная «идеальная мать», которая шепчет, что сахар — это яд, мультики — зло, гулять с ребёнком нужно не менее 4 часов в день, задвигать свои желания подальше, потому что отныне у тебя есть ребёнок — а чего ты вообще ждала?

Так вот, мать с задвинутыми подальше желаниями и интересами — как раз плохая мать, потому что это выливается в бесконечное внутренне сопротивление, раздражение, злость. Когда тебе хочется молча полежать и поплевать в потолок, но чадо просит срочно собирать очередной пазл, ни к чему хорошему отрицание собственной усталости не приведёт.

Наш сын просыпается по выходным в 7 утра. С одной стороны, я или муж вроде как должны встать, с закрытыми глазами приготовить ему кашу и проклясть тот факт, что в субботу в 7.30 мы уже заколебались. В общем, первый завтрак печеньем — на здоровье. Как здорово, что ты сумел его найти! А через полтора часа я приготовлю тебе твою полезную кашу, а себе свой утренний кофе, но уже с человеческим лицом и в пристойном душевном и физическом состоянии.

5. Говорить «нет» и самой верить в силу этого слова

Никто лучше ребёнка не тренирует вас в отстройке своих границ. Просто потому, что каждую секунду он стремится их нарушить. Можно ли есть песок? А если из лопаточки? А если тебе уже четыре и ты решил съесть сугроб? А если ты решил отныне и впредь спать только в родительской кровати — это же такое счастье для всех-всех?

Нет, мы не будем есть третье мороженое, и точка.

Нет, моему сыну не холодно без шапочки.

6. Понимать других родителей с полуслова

И неважно, касается это прикорма или вопросов поступления в вуз. Отныне вы в клубе, членство в котором подтверждается хроническим недосыпом и навыком с безмятежным выражением лица выдержать часовую истерику в торговом центре.

7. Мы невероятно похожи на своих родителей, и от этого никуда не деться

Все эти мамины установки, бабушкины интонации и папины обороты до появления собственного ребёнка как будто просто дремлют где-то внутри в упакованном варианте, а потом поднимаются из тёмных глубин, как по волшебству. Что это, зачем его в нас так много и нужно ли с этим бороться — я не знаю. Кажется, это нужно просто принять, отслеживать и сверять со своим внутренним ощущением: совпадает или нет?

8. Верить в себя

Во-первых, вы смогли произвести на свет целого человека. Вот это вихрастое чудовище с шатающимся молочным зубом или уже с целой первой сигаретой за углом школы — та самая маленькая точка, которую вы впервые увидели на УЗИ. Во-вторых, чудовище это цело, счастливо (относительно его возраста и мировоззренческих установок), здорово и с каждым днём только и делает, что растёт. Поздравляю, вы одновременно Халк, Железный человек и Тор в обличье Вандервуман.

9. Радоваться жизни

С детьми получаешь удивительную возможность прожить детство ещё раз. Причём такое, идеальное, которого вам в детстве реальном не хватило. Можно купить самую невероятную железную дорогу или огромный кукольный дом и наконец-то наиграться в это с избытком. Но прежде всего с появлением ребёнка вы получаете возможность испытывать настоящую чистую радость, которая не зависит ни от чего. Когда он просто мчится вам навстречу по лужам, чтобы запрыгнуть на шею и покрепче обнять…

10. … потому что безусловная любовь открывается нам через детей

Ребёнок видит вас целиком, со всеми вашими ужасными недостатками, дурным характером и плохими привычками и всё равно беззаветно обожает. Ни за что, просто потому, что вы есть. И это отбрасывает куда-то в дальние закоулки памяти все бессонные ночи и истерики на свете.

Любовь, которая просто есть и всегда будет с вами.