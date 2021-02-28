Происшествия на выходных: задержали 25 человек, которые собирались на шашлыки и «сжечь чучело»

Под Молодечно задержали компанию в 25 человек

В субботу в Молодеченском районе задержали 25 человек. По словам близких, они собирались на шашлыки.



Правозащитники говорят, что задержанные хотели устроить праздник по случаю конца зимы. Милиция сообщает, что они «собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах национального флага». TUT.BY

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В Минске грабитель ударил ножом женщину

На пожарах погибли люди

Утром 27 февраля в агрогородке Остров Ганцевичского района горел жилой дом. На пожаре обнаружен погибшим 61-летний хозяин.

В два часа ночи 28 февраля в МЧС сообщили, что горит дом в деревне Глинище Ивацевичского района. На пожаре обнаружен погибший человек. Его личность устанавливается. МЧС

Поезд из Бреста в Минск сбил лося и задержался

В Минске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 48-летнюю женщину. Вечером 25 февраля грабитель вошёл вслед за жертвой в подъезд и попытался отобрать сумку. Когда женщина оттолкнула его и стала звать на помощь, он ударил её ножом в шею и скрылся. На поиски подозреваемого потребовались сутки с небольшим. Им оказался 36-летний не работающий неоднократно судимый минчанин. Раненую женщину нашли в подъезде соседи. Она госпитализирована, её жизнь вне опасности.

Поезд отправился из Бреста в воскресенье в 6.22. Примерно в 7.25 он остановился. Сотрудники сообщили, что под поезд попал лось. Задержка продолжалась 49 минут. Потом состав поехал дальше. TUT.BY

В Украине произошёл взрыв в больнице

В городской больнице № 1 в Черновцах (Украина) произошёл взрыв. Об этом стало известно в субботу. По предварительной информации, в результате пожара погибли два человека, были эвакуированы 20 человек. TUT.BY