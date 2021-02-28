Достойно книги рекордов Гиннесса! На Аляске медведь спрятался в выгребной яме туалета и «укусил» женщину за ягодицы

Шеннон Стивенс, её брат Эрик и его девушка 13 февраля приехали на отдых на Аляску. Они поселились в юрте, туалет стоял отдельно на улице. Шеннон рассказала: когда она пошла в уборную, её кто-то снизу укусил за ягодицы, пишет НОЖ со ссылкой на АР.

«Я вскочила и закричала, когда это случилось», — вспоминает Стивенс. На её крики прибежал брат. Он подумал, что Шеннон укусила белка или норка. Эрик взял фонарик и пошёл узнать, кто именно поселился в выгребной яме.

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«Я поднял стульчак, и там, прямо на уровне сиденья унитаза, была морда медведя, которая смотрела через отверстие прямо на меня. Я просто закрыл крышку так быстро, как мог. Я сказал: „Там внизу медведь, нам нужно убираться отсюда сейчас“. И мы побежали обратно в юрту так быстро, как только могли», — рассказал Эрик.

В хижине Шеннон обработали рану. Кровотечение было, но не серьёзное. В случае ухудшения ситуации Эрик планировал отвезти сестру в ближайший город, но всё обошлось.

Когда туристы с утра вышли из юрты, они увидели следы медведя на всей близлежащей территории. Самого животного уже не было.

Карл Кох, биолог, предположил, что медведь всё же не укусил Шеннон, а просто ударил лапой. «Насколько мне известно, она единственный человек на Земле, который получил лапой по заднице, сидя зимой на унитазе», — сказал биолог.

После происшествия Шеннон планирует выработать новую привычку: заглядывать в унитаз перед тем, как сесть на него.