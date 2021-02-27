Топ-9 признаков того, что женщина превращается в «тётку» (речь не о внешности)

Слово «тётка» может звучать оскорбительно, но это не отменяет того факта, что некоторые женщины со временем теряют лёгкость и женственность. Таким мнением поделилась Елена Лис, белорусский психолог. Она назвала 9 признаков того, что вы теряете молодость и вкус к жизни.

— Речь пойдёт не о возрасте и не о манере одеваться. А о том состоянии, когда ты перестаёшь чувствовать себя лёгкой, счастливой, наполненной радостными эмоциями, ценной и любимой в первую очередь для самой себя. Когда вы последний раз чувствовали себя на 100% такой?

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Большинство женщин забывают о себе, когда выходят замуж, рожают детей. Начинают жить только для других и не замечают, как теряются лучшие годы жизни. А потом, оказываясь на консультациях у психолога, пытаясь разобраться с проблемами в жизни и семье, не могут ответить на вопросы: «А что вы любите? Что вас радует?» Когда задаёшь им эти вопросы, они долго молчат, а потом вспоминают, что до замужества радовались жизни, делали, что хотели. И уже сложно вспомнить тот момент, когда что-то пошло не так…

В этой статье я постараюсь прописать инструкцию, как осуществить обратное преобразование. И чего следует избегать, если хотите сохранить себя.

1. Вы не отделяете себя от семейного быта

Если перед вами будет стоять выбор: сделать уборку или сходить в кафе, вы выберете первое. Но если роль домработницы не является вашим призванием, то оставляйте время и силы для других сфер своей жизни: увлечений, расслабления, встреч, путешествий.

И пускай ужин приготовите сегодня не вы, зато вам не придётся жертвовать своими желаниями. Вы подарите своей семье счастливую жену и маму!

2. Попытки контролировать всё и всех

Путать заботы с контролем — самая распространённая ошибка. Забота — естественное стремление, без ущерба желаниям других. Контроль же — невротическое, так как исходит из страха потерять. А ещё желание контролировать опасно тем, что оно, как болезнь, распространяется на все сферы жизни. Вы же не хотите стать одной из тётушек, которая раздаёт советы всем вокруг, особенно когда её не спрашивают? Иногда надо отпустить людей и ситуации, которые вы не можете изменить.

3. Вы считаете, что ничего хорошего от жизни ждать не стоит

Важно осознать, что Творец своей жизни — всегда ты сам! Всё, что происходило и происходит у вас, — создали вы. И соответственно, изменить это — сможете тоже только вы.

4. Вас всё и все раздражают

Стоит помнить, что причиной нелюбви ко всему вокруг является прежде всего недовольство собой.

Вспомните, когда вы были влюблены и спешили на свидание, разве вам мешал ремонт у соседей или дождь? Почаще вспоминайте тот душевный подъём и старайтесь настраиваться на эту волну.

5. Вы привыкли быть с мужем всегда «на связи»

Не стоит путать близость с желанием контролировать. Сосредоточьтесь на своей собственной жизни, собственных переживаниях. Тем интереснее будет поговорить о прожитом дне вечером за ужином.

6. Вы во всём правы и считаете нужным это доказывать

А от других требуете правды и только правды. Помните, что правда у каждого своя, а мир — очень разнообразен. И доказывать что-то кому-то бывает бесполезно хотя бы потому, что у вас разные мировоззрения и системы ценностей.

7. Вы часто становитесь «жилеткой» для других людей

Вы хотите быть нужной, но при этом страдаете от того, что вам приходится жить чужой жизнью и вас используют. Это означает, что вы подсознательно считаете, что вас — отдельно от добрых дел — не за что любить. И поэтому постоянно стремитесь заработать хорошее отношение к себе.

8. Вам никогда ничего не нужно

Новые вещи покупаются в первую очередь детям или мужу. А вы живёте по принципу «в следующий раз». Должно быть наоборот.

9. Вы забыли, кто вы и зачем — без мужа и детей

А ведь когда-то, если повспоминать, у вас были увлечения — рисовать, танцевать, фотографировать, петь? И если сейчас хочется сказать, что нет времени — то это самообман. Вычеркните хотя бы половину из этого списка — и посмотрите, как ваша жизнь начнёт меняться.