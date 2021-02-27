Вы уверены, что главная задача мозга — думать? Что вы контролируете мозг, а не он вас? Что всё вокруг существует на самом деле, а не моделируется, как матрица, у вас в черепной коробке? Если да, то в новой книге Лизы Фельдман Баррет, психолога и нейробиолога, «Семь с половиной уроков о мозге» для вас найдётся хотя бы один сюрприз.

Половина урока: наш мозг — не для того, чтобы думать

Мы уверены, что именно способность «думать» отличает нас от мира животных. На самом деле мозг в основном занимается не этим. «Думаем» мы лишь иногда, а вот дышим, перекачиваем кровь, вырабатываем гормоны и ферменты, обновляем клетки и поддерживаем температуру тела — всегда. Всё это надо учитывать, направлять и проверять. Это и есть обязанность мозга. На нашей гигантской биохимической фабрике он — главный менеджер и бухгалтер, который ведёт учёт и поддерживает баланс энергетических доходов и расходов. Он управляет движением более 600 мышц, поддерживает баланс десятков разных гормонов, перекачивает кровь в объёме нескольких тысяч литров в день, регулирует расход энергии миллиардов мозговых клеток, контролирует переваривание пищи и выделение отходов и помогает организму бороться с заболеваниями — каждое мгновение нашей жизни. А наши воспоминания, эмоции, мысли, галлюцинации и ощущения — лишь побочный эффект главной миссии нашего мозга, которая состоит в том, чтобы мы были живы и здоровы. И в идеале, передали свои гены следующему поколению.

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Урок 1: мозг у нас один (а не три, как гласит популярная теория)

Наверняка вы хоть раз слышали или читали о теории «тройственного мозга». Её идея в том, что наш мозг состоит из трёх конкурирующих частей. Самая древняя — «мозг рептилии» — досталась нам от ящеров и отвечает за выживание и физические функции. Средняя — «лимбическая система» — унаследована от древних млекопитающих и регулирует эмоции. Самая молодая — кора полушарий — уникальный человеческий мозг. Его ещё называют неокортексом. Входящая в него префронтальная кора контролирует лимбическую систему и рептильный мозг, сдерживая наше животное начало. Теорию тройственного мозга любят авторы популярных книг и маркетологи. Но наука отвергла её ещё в 1990-х благодаря открытиям молекулярной генетики. Теперь мы знаем, что мозг рептилий состоит из таких же нейронов, как мозг млекопитающих. И на самом деле в нашем мозге нет принципиально новых частей, которые бы полностью отсутствовали у других животных. Может, они у них меньше или недоразвиты, но в каком-то виде есть. Строится мозг всегда по одному и тому же плану. Просто в процессе эволюции этапы его строительства у разных видов стали варьироваться по длительности. Процесс формирования коры у игуаны короче, чем у мыши, а у мыши короче, чем у человека. Но если бы мы могли продлить этап строительства коры у зародыша игуаны, у него выросло бы нечто похожее на наш неокортекс.

Урок 2: наш мозг — это информационная сеть

В мозге — 128 миллиардов нейронов, объединённых в единую гибкую структуру. Для сравнения: во всём мировом интернете вещей сейчас не больше 31 миллиарда подключённых девайсов. Нейроны находятся в круглосуточной коммуникации друг с другом и обмениваются химическими и электрическими сигналами через синапсы — это места контакта между их отростками. За одно мгновение каждый нейрон передаёт информацию нескольким тысячам других и получает информацию ещё от нескольких тысяч, создавая в результате более 500 триллионов связей. Как ему это удаётся? Благодаря хорошей логистике. Нейроны коммуницируют друг с другом не напрямую — это было бы слишком долго. Сигналы от них собираются и распределяются через мелкие и большие узлы связи. Благодаря этому системе большинство нейронов может одновременно принимать участие в коммуникации. Хотя учёные любят, ради удобства, называть некоторые области нашего мозга в соответствии с их основной функцией, например, «зрительная кора», эта функция никогда не является единственной. Любой нейрон способен играть больше, чем одну роль. Эта сложность и многокомпонентность позволяет нашему мозгу вести себя максимально гибко в самых разных ситуациях, а также абстрактно мыслить, представлять себе будущее, творчески мыслить и использовать всё богатство имеющегося у нас языка. Но как и в любой сложной системе, узлы нашего мозга периодически сталкиваются с проблемами и поломками. Их последствия — депрессия, шизофрения, дислексия, хроническая боль, деменция, болезнь Паркинсона и другие расстройства.

Урок 3: мозг младенцев избавляется от лишних нейронных связей

Когда ребёнок появляется на свет, его мозг ещё не способен самостоятельно справиться с процессом распределения ресурсов, необходимых для выживания: он не может себя прокормить, согреть, составить распорядок сна и бодрствования. Эту роль берут на себя родители. Пока они обеспечивают базовые потребности ребёнка, его мозг может заняться двумя перспективными задачами — настройкой и отсечением. Настройка — это укрепление связей между нейронами, которые используются чаще всего и важны для поддержания баланса в организме. Отсечение — это, наоборот, процесс «отмирания» неиспользуемых связей. Он тоже необходим, потому что люди рождаются с гораздо большим количеством нейронных связей, чем им понадобится в итоге.

Урок 4: мозг всё решает заранее

Нам кажется, что мозг реагирует на звуки, запахи и визуальные образы, которые передают ему органы чувств. Но на самом деле всё не так. Всю жизнь он проводит взаперти — в тёмной черепной коробке. Он ничего не видит, ничего не слышит и не может ни к кому прикоснуться. Единственная доступная ему информация о внешнем мире — это химические и физические сигналы: световые волны, потоки веществ, изменение давления. Как мозг превращает их в ощущения? По памяти. Чтобы делать выводы на основе такой неоднозначной информации, ему приходится использовать огромную базу референтных данных, полученных из личного опыта, от окружающих людей, из книг и других источников. Кроме внешних данных, мозг задействует воспоминания о том, что происходило внутри организма за всё время его существования. Когда он получает информацию, он спрашивает не «что это», а «что это мне напоминает». Точный ответ ему не нужен. Для того чтобы составить оптимальный план действий, достаточно и приблизительного. Нам кажется, что мы постоянно совершаем выбор прежде, чем начать действовать, но на самом деле выбор уже сделан за нас. Мозг моделирует любую ситуацию заранее. Вы чувствуете, что утолили жажду, выпив стакан воды? На самом деле вода проникнет в кровь только через 20 минут, но мозг уже внушил вам, что водный баланс восстановлен. Вы ещё не встали со стула, а мозг уже начал регулировать кровяное давление, чтобы получить нужное количество кислорода к моменту подъёма, иначе велика вероятность упасть в обморок. Он всегда знает, что мы сделаем, на несколько секунд раньше нас. А это время тратит на то, чтобы придумать для нас рациональное объяснение. Зачем ему это надо? Наверное, чтобы мы не мешали ему работать.

Урок 5: наш мозг взаимодействует с другими

Все мы знаем, что человек — существо социальное. Мы живём в сообществах — от маленьких групп типа семьи до таких огромных структур, как страны. И заботимся друг о друге. Для нашего мозга это означает, что часть его функций по обеспечению организма жизненно важными ресурсами берут на себя другие люди. Друзья, родственники, соседи, случайные собеседники в поездке — все наши контакты влияют на работу мозга. Самый простой пример: кто-то повысил на вас голос, мозг выбрасывает в кровь гормоны стресса — сердце у вас начинает биться чаще. Люди — не единственный биологический вид, помогающий другим представителям своего вида регулировать баланс организма. Но мы — единственные, кто способен делать это с помощью слов, даже когда между нами тысячи километров. Для нашей нервной системы нет ничего лучше другого человека, если у нас с ним хорошие отношения. И нет ничего хуже, если он настроен агрессивно. Мы в буквальном смысле влияем друг на друга.

Урок 6: нет двух одинаковых мозгов

Как нет двух идентичных отпечатков пальцев или одинаковых узоров на радужной оболочке глаз. И это не метафора, а нейробиологический факт. Хотя базовая структура мозга у нас от рождения типовая, даже у ближайших родственников (братьев и сестер) гены не определяют заранее, как именно будут связаны между собой нейроны. Эти связи формируются под влиянием случайных внутренних и внешних факторов — благодаря взаимодействию мозга, тела и окружающей среды. Мозг — самый большой долгострой на планете. Всю нашу жизнь он находится в состоянии перманентного строительства: одни нейроны умирают, другие рождаются, одни связи становятся крепче, другие — слабее. Тут важно всё: где и как вы живёте, как себя чувствуете, на каком языке разговариваете, что едите, с кем общаетесь, кем работаете и как провели вчерашний вечер. Каждая мелочь — вклад в неповторимость нашего мозга.

Урок 7: мозг создает нашу общую реальность

Уникальность человеческого мира в том, что материальные объекты в нём гармонично сосуществуют с идеями. Для того чтобы их комбинировать, нашему мозгу не нужны очки дополненной реальности. Государственные границы, деньги, слова, законы и другие понятия, которые родились в мозгу других людей, для нас так же реальны, как воздух или сила тяжести. Но как вышло, что наш мозг, замкнутый в своей черепной коробке, умудряется жить в одном мире с миллиардами других? Всё благодаря нашей суперсиле — социальной реальности. В её основе пять способностей: креативность, коммуникативность, копирование, сотрудничество, но главное — компрессия. Баррет объясняет её суть по аналогии с работой детектива. Представьте, что вы опрашиваете свидетелей одного и того же происшествия. И чтобы составить его краткое описание, удаляете из отчёта всё повторяющиеся подробности. То же самое происходит в мозге. Один нейрон принимает сигналы от множества других нейронов, которые работают на разных частотах. Но прежде чем передать информацию дальше, сжимает её, удаляя всё лишнее. И это сжатие повторяется на каждом новом уровне обработки информации. Что даёт эта способность в жизни? Она помогает нам «узнавать» то, что мы никогда в жизни не видели. Например, при первом же взгляде на изображение Медузы Горгоны даже человек, не знающий греческую мифологию, мгновенно понимает, что змеи вместо волос у неё на голове символизируют опасность. Благодаря умению сжимать огромные массивы информации мозг превращает для нас звуки в слова, слова в идеи, идеи в нашу общую реальность. А почти 200 страниц книги в наш короткий обзор.