«Отец очень гордился медалью за взятие Кёнигсберга». Житель Слуцка рассказал историю 100-летней фотографии и своей семьи

Случчанка Ирина Никульшина прислала в «Кур'ер» фотографию, снятую в 1921 году. На ней труппа, которая ставила спектакль «Паўлінка» в Бобруйске. Крайний справа — Михаил Шарупич, уроженец деревни Ленино Слуцкого района.



Историю фотографии и своей семьи «Кур'еру» рассказал Евгений Шарупич, который сейчас живёт в Слуцке. Он хорошо знаком с газетой «Кур'ер», выписывает её 16 лет.

Отец работал учителем и увлекался театром

«Мой отец — учитель. Учился в семинарии, — показывая фото, говорит Евгений Михайлович. — Вот он стоит с книгой, крайний справа. Он был суфлёром.

На фото моему отцу 23 года. Он преподавал в начальных классах в деревне Докторовичи Копыльского района, а жили мы в деревне Ленино.

Реклама

Отец был аккуратист, очень грамотный. Он получил образование в Бобруйской духовной семинарии. Помню, напишу сочинение, учительница проверит, поставит оценку, а папа после её проверки ещё найдёт несколько ошибок. Грамотный очень был.

До Великой Отечественной войны мы жили в Ленино, а после переехали. Отец воевал, дошёл до Кёнигсберга. Очень гордился медалью за его взятие. Она была не единственная, а какие были ещё, уже не помню. Когда отец умирал, попросил положить в гроб все его медали. Его не стало в 1983 году.

Пошёл по стопам отца

Мама была простой женщиной, работала в колхозе. Всего в нашей семье было восемь детей. Четверо умерли ещё маленькими, а четверо выжили — я, брат Миша, сёстры Лида и Нина. Сейчас остались в живых я и младшая сестра. Мы с ней пошли по стопам отца: я — учитель математики, она — учитель физики.

Пришлось мне и школой поруководить. Вошёл я в историю как директор Кузьмичской СШ в Любанском районе, который построил собственное здание для школы. Когда меня назначили в 1962-м директором, только первоклассников было 83 человека — три класса формировалось. Как без своего здания детей учить? Снимали в домах в деревне большие комнаты, ставили парты, хотя бы 12, и вот так учили детей.

Мы с коллегами написали письмо с просьбой о строительстве школы, родители учеников подписались. Отправил всё это высшему руководству. Думал, ничего не получится, но страна готовилась встретить 100-летие со дня рождения Ленина. Наверное, это сыграло нам на руку. И бах — пришло уведомление, что будут строить школу. Тут же начали закладывать фундамент. За два года построили, открыли школу в 1969 году.

Проработал директором до 1974 года, потом работал в Слуцке. Сейчас мне рассказывают, что в Кузьмичской школе только шесть первоклашек. Мне 85 лет, из них 25 — я на пенсии".