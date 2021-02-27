Эхо недели: новый начальник Слуцкого РОВД, «замороженные» цены и «заряд энергии» комиссара Кривоносова

На этой неделе случчане «получили» нового начальника РОВД. Узнали, что в 12-м городке скоро закроется «Домашний». А «Е-доставка» стала продавать товары в кредит, в том числе продукты. Об этом и многом другом — в нашем еженедельном обзоре новостей.
В городе и районе
- Главная новость недели — у Слуцкого РОВД новый начальник. С 25 февраля Слуцкой милицией руководит Станислав Чухольский. Бывший начальник Александр Голиков возглавил Минское РУВД.
- На сахарорафинадном комбинате тоже кадровые перестановки. Бывший руководитель Слуцкой налоговой Андрей Ежелый теперь занимается социальными вопросами на предприятии.
- Магазин на Ивановского, 10 в Слуцке не работает уже больше месяца. В райисполкоме говорят, что пока неясно, кто станет его следующим арендатором.
- Ещё один магазин — «Домашний» в 12-м городке — закроется. 8 марта — последний день его работы. Поставщики товаров рассказали, что с этой торговой сетью возникли сложности.
- Хорошие новости. Барак на Вечеркевича собираются расселять. Уже известно, куда поселят некоторых жителей. Скоро они, наконец, заживут в квартирах с удобствами.
- На стадионе, который когда-то был потерян под метровой травой, хотят построить спорткомплекс. Начать стройку планируют этим летом.
- В старом общежитии на улице Строителей уже вовсю идут строительные работы.
- 7 и 8 марта поменяется расписание «дизелей» через Слуцк.
- Жительница Слуцка рассказала, как к ней в автобусе приставал пьяный мужчина. За женщину никто не заступился, кроме подростков.
- В среду в Слуцке образовалась огромная очередь на техосмотр. Почитайте, с чем это может быть связано.
- А на Слуцком рынке свои заботы — традиционный весенний потоп. Предприниматели сами проделывают канавки для талого снега.
Политика
Комиссар Андрей Кривоносов, военком Гомельской области, который получил от Александра Лукашенко на ВНС «заряд энергии», решил поделиться им с гомельскими военнослужащими. Как он это сделал, смотрите здесь.Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи. Встреча длилась шесть с половиной часов. Говорили о сотрудничестве, вакцине против коронавируса, дорожных картах.Покойного Геннадия Шутова признали виновным в сопротивлении с применением насилия. Напомним, Шутова смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа 2020 года. Его друг Александр Кордюков получил 10 лет колонии.
Экономика
Правительство заморозило цены на 62 товара и 50 медпрепаратов. До конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены на них, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Что будет дальше — рассуждают эксперты.
А если денег на продукты всё равно не хватает, жители Беларуси, в том числе Слуцка, теперь могут заказать их в кредит.
Пустующий дом в сельской местности скоро можно будет купить за 1 базовую величину — 29 рублей. Государственный комитет по имуществу подготовил соответствующий проект указа.
Происшествия
- Жителя Слуцкого района приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство случчанки Елены Кумагерчик. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.
- Ещё одного человека в Слуцке осудили на 3,5 года колонии поселения. Он ехал пьяным с большой скоростью и устроил ДТП, в котором пострадал подросток.
- Виновнику другого ДТП, пьяному «бесправнику», который под Слуцком насмерть сбил скутериста, дали 7 лет колонии строгого режима.
- В Солигорском районе в лесу заблудился мужчина. Он сам позвонил в МЧС и рассказал об этом. Потом его телефон выключился. Спасатели нашли заблудившегося солигорчанина примерно через полчаса после звонка.
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Наша Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. На этот раз она привезла фоторепортаж из Кирово.
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