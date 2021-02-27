Эхо недели: новый начальник Слуцкого РОВД, «замороженные» цены и «заряд энергии» комиссара Кривоносова

На этой неделе случчане «получили» нового начальника РОВД. Узнали, что в 12-м городке скоро закроется «Домашний». А «Е-доставка» стала продавать товары в кредит, в том числе продукты. Об этом и многом другом — в нашем еженедельном обзоре новостей.

В городе и районе

Главная новость недели — у Слуцкого РОВД новый начальник. С 25 февраля Слуцкой милицией руководит Станислав Чухольский. Бывший начальник Александр Голиков возглавил Минское РУВД.

На сахарорафинадном комбинате тоже кадровые перестановки. Бывший руководитель Слуцкой налоговой Андрей Ежелый теперь занимается социальными вопросами на предприятии.

Магазин на Ивановского, 10 в Слуцке не работает уже больше месяца. В райисполкоме говорят, что пока неясно, кто станет его следующим арендатором.

уже больше месяца. В райисполкоме говорят, что пока неясно, кто станет его следующим арендатором. Ещё один магазин — «Домашний» в 12-м городке — закроется. 8 марта — последний день его работы. Поставщики товаров рассказали, что с этой торговой сетью возникли сложности.

Хорошие новости. Барак на Вечеркевича собираются расселять. Уже известно , куда поселят некоторых жителей. Скоро они, наконец, заживут в квартирах с удобствами.

собираются расселять. Уже , куда поселят некоторых жителей. Скоро они, наконец, заживут в квартирах с удобствами. На стадионе, который когда-то был потерян под метровой травой, хотят построить спорткомплекс . Начать стройку планируют этим летом.

под метровой травой, хотят . Начать стройку этим летом. В старом общежитии на улице Строителей уже вовсю идут строительные работы.

7 и 8 марта поменяется расписание «дизелей» через Слуцк.

«дизелей» через Слуцк. Жительница Слуцка рассказала, как к ней в автобусе приставал пьяный мужчина . За женщину никто не заступился, кроме подростков.

. За женщину никто не заступился, кроме подростков. В среду в Слуцке образовалась огромная очередь на техосмотр. Почитайте, с чем это может быть связано .

. А на Слуцком рынке свои заботы — традиционный весенний потоп. Предприниматели сами проделывают канавки для талого снега.

Политика

Комиссар Андрей Кривоносов, военком Гомельской области, который получил от Александра Лукашенко на ВНС «заряд энергии», решил поделиться им с гомельскими военнослужащими. Как он это сделал, смотрите здесь. Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи. Встреча длилась шесть с половиной часов. Говорили о сотрудничестве, вакцине против коронавируса, дорожных картах. Покойного Геннадия Шутова признали виновным в сопротивлении с применением насилия. Напомним, Шутова смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа 2020 года. Его друг Александр Кордюков получил 10 лет колонии.

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Экономика

Правительство заморозило цены на 62 товара и 50 медпрепаратов. До конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены на них, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Что будет дальше — рассуждают эксперты.

А если денег на продукты всё равно не хватает, жители Беларуси, в том числе Слуцка, теперь могут заказать их в кредит.

Пустующий дом в сельской местности скоро можно будет купить за 1 базовую величину — 29 рублей. Государственный комитет по имуществу подготовил соответствующий проект указа.

Происшествия

Жителя Слуцкого района приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство случчанки Елены Кумагерчик. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

к 13 годам лишения свободы за убийство случчанки Елены Кумагерчик. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Ещё одного человека в Слуцке осудили на 3,5 года колонии поселения. Он ехал пьяным с большой скоростью и устроил ДТП, в котором пострадал подросток.

на 3,5 года колонии поселения. Он ехал пьяным с большой скоростью и ДТП, в котором пострадал подросток. Виновнику другого ДТП, пьяному «бесправнику», который под Слуцком насмерть сбил скутериста, дали 7 лет колонии строгого режима.

строгого режима. В Солигорском районе в лесу заблудился мужчина. Он сам позвонил в МЧС и рассказал об этом. Потом его телефон выключился. Спасатели нашли заблудившегося солигорчанина примерно через полчаса после звонка.

Почитать и посмотреть

«Кур'ер» спросил случчан, как те чистят зубы: сразу как проснутся или после завтрака. Мнения разделились. А стоматолог рассказал, как чистить правильно.

Случчанин Юрий Каханович снял «залипательное» видео, как выглядит заснеженный Слуцк вечером с высоты птичьего полёта.

Наша Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. На этот раз она привезла фоторепортаж из Кирово.

Ещё одна случчанка, которая часто бывает в деревнях Случчины, рассказала, что у неё в этих поездках возникает двоякое чувство.

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