Эхо недели: новый начальник Слуцкого РОВД, «замороженные» цены и «заряд энергии» комиссара Кривоносова

Отдел новостей
-
0

На этой неделе случчане «получили» нового начальника РОВД. Узнали, что в 12-м городке скоро закроется «Домашний». А «Е-доставка» стала продавать товары в кредит, в том числе продукты. Об этом и многом другом — в нашем еженедельном обзоре новостей.

В городе и районе

  • Главная новость недели — у Слуцкого РОВД новый начальник. С 25 февраля Слуцкой милицией руководит Станислав Чухольский. Бывший начальник Александр Голиков возглавил Минское РУВД.
Начальником Слуцкой милиции стал Станислав Чухольский. Александр Голиков возглавил Минское РУВД
Станислав Чухольский. Фото: из личного архива
  • На сахарорафинадном комбинате тоже кадровые перестановки. Бывший руководитель Слуцкой налоговой Андрей Ежелый теперь занимается социальными вопросами на предприятии.
Эхо недели: новый начальник Слуцкого РОВД, замороженные цены и «заряд энергии» комиссара Кривоносова
Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Фото: Олеся Белая
  • Магазин на Ивановского, 10 в Слуцке не работает уже больше месяца. В райисполкоме говорят, что пока неясно, кто станет его следующим арендатором.
  • Ещё один магазин — «Домашний» в 12-м городке — закроется. 8 марта — последний день его работы. Поставщики товаров рассказали, что с этой торговой сетью возникли сложности.
В Слуцке закрывается магазин «Домашний». Ему осталось работать две недели
Фото: Алесь Достанко
  • Хорошие новости. Барак на Вечеркевича собираются расселять. Уже известно, куда поселят некоторых жителей. Скоро они, наконец, заживут в квартирах с удобствами.
  • На стадионе, который когда-то был потерян под метровой травой, хотят построить спорткомплекс. Начать стройку планируют этим летом.
  • В старом общежитии на улице Строителей уже вовсю идут строительные работы.
Как продвигается реконструкция «общаги» в Слуцке. Фото
Фото: Наталья Валентинова

Политика

Комиссар Андрей Кривоносов, военком Гомельской области, который получил от Александра Лукашенко на ВНС «заряд энергии», решил поделиться им с гомельскими военнослужащими. Как он это сделал, смотрите здесь.

Комиссар Кривоносов, который получил заряд энергии и решимости от Лукашенко, теперь делится им с коллегами. Видео, Слуцк
Скриншот видео
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи. Встреча длилась шесть с половиной часов. Говорили о сотрудничестве, вакцине против коронавируса, дорожных картах.
Как прошла встреча Лукашенко и Путина в Сочи, которая длилась шесть с половиной часов
Фото: пресс-служба Кремля
Покойного Геннадия Шутова признали виновным в сопротивлении с применением насилия. Напомним, Шутова смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа 2020 года. Его друг Александр Кордюков получил 10 лет колонии.

Реклама

Экономика

Правительство заморозило цены на 62 товара и 50 медпрепаратов. До конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены на них, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Что будет дальше — рассуждают эксперты.

А если денег на продукты всё равно не хватает, жители Беларуси, в том числе Слуцка, теперь могут заказать их в кредит.

Пустующий дом в сельской местности скоро можно будет купить за 1 базовую величину — 29 рублей. Государственный комитет по имуществу подготовил соответствующий проект указа.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк
Фото: Александра Шагойко

Происшествия

  • Жителя Слуцкого района приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство случчанки Елены Кумагерчик. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.
  • Ещё одного человека в Слуцке осудили на 3,5 года колонии поселения. Он ехал пьяным с большой скоростью и устроил ДТП, в котором пострадал подросток.
  • Виновнику другого ДТП, пьяному «бесправнику», который под Слуцком насмерть сбил скутериста, дали 7 лет колонии строгого режима.
  • В Солигорском районе в лесу заблудился мужчина. Он сам позвонил в МЧС и рассказал об этом. Потом его телефон выключился. Спасатели нашли заблудившегося солигорчанина примерно через полчаса после звонка.

Почитать и посмотреть

«Кур'ер» спросил случчан, как те чистят зубы: сразу как проснутся или после завтрака. Мнения разделились. А стоматолог рассказал, как чистить правильно.

Случчанин Юрий Каханович снял «залипательное» видео, как выглядит заснеженный Слуцк вечером с высоты птичьего полёта.

Наша Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. На этот раз она привезла фоторепортаж из Кирово.

Ещё одна случчанка, которая часто бывает в деревнях Случчины, рассказала, что у неё в этих поездках возникает двоякое чувство.

Прошлые выходные многие солигорчане провели на льду водохранилища. Посмотрите, как они развлекались.

Что делали солигорчане в выходные на льду водохранилища. Фото
Фото: Владимир Амельченя