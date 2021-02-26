Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта

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  • Секция «Культтовары» универмага «Слуцк» и магазин № 2 «Дом торговли» предлагает хороший выбор качелей садовых «Ольса». Самые популярные модели!

Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта

  • Детские игровые комплексы Вы можете приобрести в секции «Все для спорта и туризма» магазина № 2 «Дом торговли».

Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта

  • В секции «Электротовары» универмага поступление малогабаритных деревообрабатывающих станков.

Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта

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  • Новую сантехнику «Керамин» для Вашего дома предлагает секция «Товары для ремонта» магазина № 2 «Дом торговли».

Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта

  • В мебельных магазинах «Дом мебели» (ул.Копыльская, 33) и «Все для дома» (ул.Ленина, 313А) поступление детских кроваток, а так же раскладных кресел для отдыха.

Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и бытаГотовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта

Готовимся к летнему сезону с универмагом «Слуцк». У нас поступление товаров для отдыха, ремонта и быта

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568