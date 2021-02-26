Лукашенко подписал новый указ о строительной деятельности. Можно будет строить дома без согласования с надзорными органами

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 58 «Об осуществлении строительной деятельности», сообщает его пресс-служба. Документ направлен на «стимулирование инициативы и деловой активности» в строительстве, упрощение порядка и сокращение сроков инвестиционного цикла возведения объектов.

Согласно документу, в Беларуси будет разрешено вводить в эксплуатацию некоторые постройки без согласования с надзорными органами. Теперь письменное заключение о том, что постройка соответствует всем требованиям и нормам безопасности, не потребуется.

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Указ распространяется на одноквартирные и блокированные жилые дома (к таким можно отнести таунхаусы) высотой до 7 м. Кроме того, не понадобится согласований при возведении садовых домиков, хозяйственных построек на приусадебных, садовых и дачных участках, зданий и сооружений агроэкотуризма, дорог, линий электроснабжения и связи.

В документе также прописаны нормы резервирования средств для подрядчиков.

«Указ, в частности, предусматривает снижение размера резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта», — говорится в сообщении. Теперь резервировать необходимо будет не 1,5% средств, а 0,5%.

Кроме того, подрядчики смогут пользоваться половиной ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счёте, на пополнение оборотных средств.

В документе также отмечено, что установлением порядка параллельного проектирования и строительства объектов будет заниматься Совмин страны.