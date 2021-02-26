Поступление семенного картофеля элитных сортов немецкой селекции в магазинах КУП «Слуцкторг»:

№ 7 «Промтовары» (г.Слуцк, ул. Ленина, 195)

№ 12 «Посудохозяйственный» (г. Слуцк, ул. Копыльская, 5)

№ 18 «Дачник» (г.Слуцк, ул. Ленина, 118)

Пароли

Общая характеристика: ранний, столовый. Потребительские качества: вкусовые качества отличные, разваримость средняя.

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Лёжкость хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Хорошо выдерживает длительный период хранения. Клубни овальные, средние; глазки мелкие, размер клубней от среднего до крупного; кожура жёлтая, гладкая; мякоть жёлтая; масса товарного клубня — 100−145 г.

Вега

Общая характеристика: среднеранний, столовый. Вкусовые качества хорошие, разваримость слабая.

Потребительские качества: клубни овальные, средние; глазки мелкие, средней глубины; кожура жёлтая, гладко-сетчатая; мякоть тёмно-жёлтая; цветки белые, масса товарного клубня — 100−120 г. Лёжкость очень хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Сорт хорошо выдерживает длительный период хранения.

Ювел

Общая характеристика: ранний, высокоурожайный, столовый. Вкусовые качества отличные, разваримость слабая.

Потребительские качества: клубни овальные, слегка удлинённые; глазки поверхностные, неглубокие, малочисленные; кожура жёлтая, гладкая; мякоть жёлтая; масса клубня — 80−150 г. Лёжкость очень хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Сорт хорошо выдерживает длительный период хранения. Хорошо переносит засуху.

Кроне

Общая характеристика: среднеранний. Вкусовые качества хорошие, разваримость слабая, засухоустойчив.

Потребительские качества: клубни овальные, средние-крупные; глазки мелкие, средней глубины; кожура жёлтая, гладко-сетчатая; мякоть жёлтая, цветки белые, масса товарного клубня — 100−130 г. Выдерживает длительный период хранения, не склонен к преждевременному прорастанию.

Никсе

Общая характеристика: среднеспелый, столовый. Вкусовые качества хорошие, разваримость слабая

Потребительские качества: клубни овальные, средние; глазки мелкие, средней глубины; кожура жёлтая, гладкая; мякоть жёлтая; цветки белые. Лёжкость очень хорошая. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Сорт хорошо выдерживает длительный период хранения.

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555