С 1 марта по 15 апреля в Минской области вводится запрет на лов щуки. Какая ответственность предусмотрена за нарушение запрета, «Кур'еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идёт на нерест раньше других рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды, а иногда нерестится даже подо льдом.

Реклама

За каждую незаконно добытую в это время особь взыскивается сумма вреда в тройном размере — это 9 базовых величин (261 рубль).

Также с 1 марта нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин, согласно ст. 16.25 новой редакции КоАП РБ. За причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин предусмотрена уголовная ответственность по ст. 281 УК РБ и ещё более суровые санкции.