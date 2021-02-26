«Возникают двоякие чувства…» Про деревни Слуцкого района, от которых веет одиночеством (фото)

Во время путешествия по деревням района у меня возникают двоякие чувства.

С одной стороны, вспоминается детство и я чувствую ностальгию по нему. Зима, тишина, снег вокруг, дома и дым из трубы вызывают ощущение тепла и спокойствия. С другой — каждый пустующий дом напоминает об уходящей из деревни жизни.

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Зимой особенно заметно, сколько домов пустует: чуть ли не каждый второй — нежилой. А в некоторых деревнях жителей вообще можно пересчитать по пальцам. Ещё на пути встретились три пустующие, никому не нужные фермы. На вид не особо разваленные, но почему-то неиспользуемые.

От малонаселённых деревень веет одиночеством и заброшенностью…

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