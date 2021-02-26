«Ну что, тварь, иди сюда, я с тобой разберусь!» Пьяный мужчина приставал к жительнице Слуцка в автобусе, а за неё никто не заступился, кроме подростков

В понедельник в редакцию «Кур'ера» обратилась педагог. Жительница Слуцка Елена рассказала историю, произошедшую с ней в воскресенье, 21 февраля, в городском автобусе № 16. Она поздно вечером (около 21.30) возвращалась домой из ТД «Радуга».

По словам Елены, к ней прямо в автобусе начал приставать пьяный мужчина. Он очень грубо, ругаясь матом, начал требовать плату за проезд. Жительница Слуцка не сразу поняла, что обращаются к ней, так как за проезд она заплатила и спокойно сидела на своём месте. Когда мужчина начал повышать голос и продолжать требовать деньги, Елена предъявила ему проездной. Но на этом грубиян не остановился, а продолжал орать на весь автобус: «Что, жалко 70 копеек заплатить?» Кондуктор на такое поведение пассажира лишь говорила: «Перестань, успокойся, тихо».

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Елена сказала, что сразу было видно, что это был какой-то знакомый кондуктора, иначе в таких случаях обычно останавливают автобус и высаживают хулигана. Она сама была свидетелем того, как высаживали человека, когда у него не было денег за проезд, в том числе справок у детей. «А за такое поведение, когда пьяный мужчина не только ругался матом, а порывался даже ударить, получается, не надо высаживать?» — удивилась случчанка.

Когда Елене уже надо было выходить, мужчина вышел вместе с ней и продолжил угрожать: «Ну что, тварь, иди сюда, я с тобой разберусь!». «И если бы не подростки, которые стояли на остановке и заступились за меня, неизвестно, что могло бы произойти. Ведь это было позднее время, темно и страшно. Я им очень благодарна! Спасибо!» — сказала случчанка.

Педагог всю жизнь ездит на автобусе и говорит, что при этом всегда чувствовала себя спокойно. «Но после этого случая чувство безопасности пропало… Муж посоветовал обратиться мне в милицию, но я не стала — решила поберечь свои нервы», — поделилась она.

Ещё в понедельник утром, когда Елена обратилась в редакцию, сотрудник «Кур'ера» посоветовал ей решить все вопросы с автобусным парком № 2. Днём случчанка позвонила туда и рассказала свою историю. С ней обещали связаться, но пока (по состоянию на утро 26 февраля. — Прим. ред.) ответа она не дождалась.