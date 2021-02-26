«Это уже просто за рамки выходит». Житель Слуцка припарковался прямо на пешеходном переходе около школы и пошёл за ребёнком

Около СШ № 11 довольно тяжело припарковаться, особенно по утрам — все везут детей в школу. Понятно, что в попытке хоть как-то втиснуться и высадить ребёнка некоторые, скажем, незначительно нарушают ПДД.

Порой приходится останавливаться совсем близко от пешеходного перехода, например. В какой-то степени это мелочи. Ведь большинство родителей совершают кратковременную остановку, чтобы ребёнок вышел из машины и отправился в школу.

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Но порой некоторые водители откровенно наглеют. Один из таких случаев наблюдала сегодня днём (25 февраля. — Прим. ред.). Места, чтобы припарковать авто вдоль дороги, были. Но один водитель решил (-а) не заморачиваться и поставил (-а) машину прямо на пешеходном переходе. А потом отправился (-лась) за ребёнком в школу. Могу ошибаться, но вроде бы водитель — девушка. И плевать на других школьников, которые вынуждены были идти через дорогу не по переходу, тем самым подвергая себя реальной опасности.

Многое можно понять, но вот это уже просто за рамки выходит. Бескультурье и безответственность.

Не поймите меня неправильно. Это не желание кому-то «нагадить». Нельзя же так вот безалаберно относиться к другим детям. Они и так в большинстве своём переходят дорогу невнимательно. Зачем создавать дополнительную опасность?

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