О хрусте в колене и пяточной шпоре. Топ-8 самых часто задаваемых вопросов врачу-ортопеду

С тех пор как человек стал прямоходящим, проблем с опорно-двигательным аппаратом становится всё больше. На самые часто задаваемые вопросы отвечает кандидат медицинских наук Антон Вацлавович Селицкий, врач-ортопед высшей категории медцентра «Лайф Сити».

1. С какими симптомами уже нужно спешить к ортопеду?

К ортопеду необходимо обращаться при нали­чии болей в области суставов или костей верхних и нижних конечностей, в позво­ночнике, в области костей таза, при деформации конечностей и позво­ночника, при нарушении поход­ки, изменении объёма движений в суставах, при последствиях травм верхних и нижних конечностей.

Взрослые пациенты чаще всего обращаются с болями в суставах, с различными деформациями конечностей, чаще стоп. Дети должны наблюдаться у ортопеда с момента рождения и весь период роста.

2. У ребёнка плоскостопие. Можно ли его откорректировать и как?

Если у ребёнка имеется деформация стоп, в обязательном порядке необходимо проконсультироваться у ортопеда. Чем раньше начато лече­ние, тем успешнее консервативные методы лечения. При их неэффективности возможны хирурги­ческие методы коррекции деформации стоп, которые определяются индивидуально.

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3. Можно ли предотвратить появление артроза суставов и какими способами? Влияет ли пита­ние и качество воды на его появление?

Да, конечно, можно повлиять на этот процесс. Прежде всего, изменением образа жизни — это правильное питание, нормальная физическая активность, но не чрез­мерная, достаточная инсоляция (солнечное освещение и облучение жилищ), своевременное обращение к врачу.

4. Если при дли­тельной ходьбе возникает боль в стопе и отёк, поможет ли ортопедическая стелька?

При появлении таких симптомов прежде всего необходимо обратиться к ортопеду для установления причины их появления. Данные симптомы могут быть проявлением различных заболе­ваний, и не всегда только ортопедических.

5. Хруст в колене при сгибании/разгибании и хруст при повороте головы. Насколько опасны это симптомы?

Хруст в коленном суставе является первым симптомом поражения структур колена. Он может указывать на деформацию хряще­вой ткани, на повреждение связок, суставной капсулы, хрящей или мышц.

Отсутствие боли при хрусте в колене, равно как и в шейном отделе, часто способствует тому, что человек до последнего не обращает внимания на этот серьёзный симптом и откладывает обследование до того момента, когда проблему уже невозможно будет игнорировать. Поэтому для уточне­ния причин такого симптома, диагностики и лечения необходимо обратиться к ортопеду.

6. Можно ли избавиться от пяточной шпоры?

Пяточная шпора — это распространённое заболевание, которое наиболее характерно для людей с лишним весом и спортсменов. Болезнь проявляется жгучей болью в пятке, невозможностью наступить на ногу.

Пяточная шпора легко поддаётся лечению на ранней стадии. Иногда достаточно консервативных методов лечения (не хирургических). На результат лечения прежде всего влияет своевременное обращение к ортопеду.

7. Как лечить увеличившуюся косточку на ноге?

«Косточки» появляют­ся потому, что большой палец ноги деформируется. Первопричины могут быть разные: от поперечного плоско­стопия до непра­вильной (тесной) обуви.

Если на начальной стадии не обратиться к специалисту, то деформация будет только усугубляться. На последних стадиях возникают болевые ощущения, коррекция проводится только хирургическим путём.

8. Какой нужен матрас и подушка, если беспокоит шейный и поясничный остео­хондроз? Как правильно подобрать эти изделия?

При наличии болей в данных областях необходима консультация ортопеда, невролога и, возможно, нейрохирурга для установления точного диагноза, определения тактики лечения. Выбор матраса и подушки носит вспомогательный характер, они должны быть ортопедическими, правильной высоты и плотности индивидуально для каждого пациента.

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