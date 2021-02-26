Начальником Слуцкой милиции стал Станислав Чухольский. Александр Голиков возглавил Минское РУВД

С четверга, 25 февраля, Станислав Чухольский возглавил Слуцкую милицию. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

С 26 декабря 2018 года Станислав Чухольский был начальником криминальной милиции Слуцка, а с 2015-го — начальником уголовного розыска. До этого он проходил службу в отделе уголовного розыска на разных должностях.

Ранее Слуцкую милицию возглавлял Александр Голиков. Он был назначен начальником РОВД 30 октября 2019 года, куда перешёл с должности начальника милиции общественной безопасности.

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Как «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД, Александр Голиков возглавил Минское РУВД (районное управление внутренних дел). СПРАВКА. В ведении Минского РУВД находятся все сельские населённые пункты Минского района. Это один из самых крупных регионов Беларуси и по территории, и по населению. Он включает в себя город Заславль, Мачулищанский поселковый совет и около 20 сельсоветов, а численность населения на 1 января 2021 года — 246,6 тысячи жителей.