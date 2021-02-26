В Мозыре трое мужчин изнасиловали школьницу. Возбуждено уголовное дело

Изнасилование произошло после вечеринки. О случившемся девочка рассказала матери, женщина обратилась в милицию. Подробности сообщает МВД.

Днём 20 февраля на встречу с друзьями в Мозырь приехала школьница из другого города. В компании сверстников оказались и незнакомые ей взрослые парни. Все вместе отправились в магазин, а затем — на квартиру. Девочка выпила алкоголь и уснула. Когда проснулась, друзей в квартире не было, а на кухне оставались трое мужчин.

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Они изнасиловали подростка и затем отправили на такси домой. О случившемся девочка рассказала матери, женщина обратилась в милицию.

Вскоре оперативники задержали двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении заведомо малолетней.