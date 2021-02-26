Новому Епархиальному дому в Слуцке присвоят имя Митрополита Филарета. Что там будет находиться и когда открытие

Строящееся в Слуцке здание епархиального управления будет называться Епархиальный дом имени Митрополита Филарета (Вахромеева), первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Такое решение было принято в ходе расширенного заседания Епархиального совета Слуцко-Солигорской епархии.

В здании будут располагаться:

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домовый храм в честь Святой Живоначальной Троицы (в память о Слуцком Свято-Троицком мужском монастыре, который во времена Речи Посполитой был оплотом Православия, а в богоборческие годы ХХ века был насильственно закрыт и уничтожен);

трапезная;

помещения для духовно-просветительской работы с молодёжью;

музей, в котором будут собраны иконы из утраченных храмов Случчины, а также представляющие художественную и историческую ценность предметы личного благочестия Митрополита Филарета.

Как сообщается на сайте епархии, открытие Епархиального дома запланировано на 21 марта 2022 года — 87-ю годовщину со дня рождения первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси.