В День неторопливости рассказываем про страх остановиться. Проблема жительницы Слуцка и мнение психолога по этому поводу

26 февраля отмечается Международный день неторопливости. Но в последнее время всё больше людей говорят о том, что они ничего не успевают, у них много дел. А внутри, по их словам, есть постоянная тревога и страх, например, сорвать сроки сдачи работы и так далее. Женский проект «Кур'ера» Lampa пообщался со случчанкой, которая спешит жить, и психологом, который объяснил, почему так происходит.

Про страх остановиться

23-летняя случчанка Алина постоянно торопится, берёт на себя много дел и потом разрывается между ними. Девушка считает, что всё происходит в спешке и в ущерб отдыху, потому что она не планирует детально свой день, неделю и так далее.

«Я чувствую, что спешу жить. У меня в голове постоянно крутятся мысли „Давай быстрее, быстрее“. А остановиться и расслабиться почему-то страшно. Кажется, что вместе со мной остановится и весь мир, и вся жизнь. Но иногда мне нравится спешить, я успеваю сделать много дел, побывать во многих местах и увидеть много людей», — рассказывает Алина.

По словам девушки, она всегда была такой быстрой: и в школе, и в университете, и на работе. Из-за этого ей тяжело контактировать с медленными людьми: «Я раздражаюсь, когда люди делают дело, которое можно сделать за 10 минут, целый час. Я понимаю, что их так же может напрягать моя суетливость, но как есть».

Что говорит психолог

Психолог Янина Николаеня:

«На ум приходит потрясающая книга Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Автор сравнивает человеческую производительность с движением песчинки в песочных часах. Если испортить механизм так, чтобы в определённое время проходило больше одной песчинки, то все часы сломаются. И не будет работать весь механизм в целом. Поэтому важно, чтобы любая деятельность была без спешки. Одна песчинка в единицу времени, одно дело в определённый промежуток времени.

Многие люди путают спешку с торопливостью. Торопливость — это по своей сути характеристика поведения. Но торопится человек осознанно или нет — важный вопрос. Это может быть связано с возбудимостью и скоростью нервных процессов — темпераментом. Это может быть и выработанная черта характера в процессе воспитания. Например, когда в детстве родители постоянно говорят: «Давай быстрее». Возможно, также на это толкают страх и тревога.

Тревожные люди приходят всегда в своей спешке к психологическим и психосоматическим проблемам. Если человеку комфортно, он всё успевает, у него нет нервозности, менять ничего не надо. Если человек так себя ведёт вынужденно, испытывает дискомфорт, надо разбираться в этом вопросе и оказывать ему помощь.

Торопливые люди всегда находятся в состоянии «потом». Когда одеваются, думают о дороге на работу, когда работают над одним заданием, думают уже о другом. Они не проживают то, что происходит в данную минуту. Из-за этого получается рассеянное восприятие. Они не могут качественно выполнять свою работу, воспринимать жизнь и жить тем моментом, в котором находятся. Так появляются различные нарушения, расстройства, тахикардия, нервная взвинченность, напряжение мышц. Процессы возбуждения доминируют над торможением.

Перед выполнением того или иного дела стоит спросить у себя: «Для чего мне оно надо? Что оно мне даст?» Ответы на эти вопросы позволят понять, надо нам это или нет. Также необходимо составлять план на день и брать на себя не больше трёх дел. Например, с 12 до 13 часов — маникюр, с 16 до 17 — спортзал. Каждые два часа стоит делать перерыв для отдыха, его тоже следует заносить в своё расписание. Хорошо, если удастся 30 минут в день уделять медитациям, чтобы просто посидеть с закрытыми глазами, отложив телефон, общение в мессенджерах и разговоры.

Планирование своего дня позволит спокойно и размеренно выполнять основные дела".