В Слуцком районе загорелся автомобиль. Причина пожара устанавливается

25 февраля в Гацуковском сельском совете загорелся автомобиль. Об этом сообщает «Слуцкi край».
Днём, в 14.04, на пульт диспетчера Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании автомобиля Peugeot 806 1995 года в деревне Гацук на Центральной улице.
По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что произошло загорание в моторном отсеке, который в итоге выгорел. Пожар ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается.
Спасатели Случчины дают рекомендации, как себя вести в ситуации при загорании автомобиля:
Первый признак — дым из-под капота.
- включите аварийку, остановитесь;
- высадите пассажиров, если дверь заклинило, выбейте стекло любыми подручными средствами;
- отщёлкните рычаг освобождения замка капота;
- вызовите сами или попросите кого-то позвонить по телефону МЧС «101» или «112»;
- если дым идёт из-под капота, его нужно открывать осторожно, лучше сбоку;
- широко распахивать капот не стоит: приток кислорода даст огню разгореться. Если капот заклинило от температуры, можно сделать щель при помощи монтировки или подручных средств: палки, доски, лопаты;
- направьте струю огнетушителя на очаг пожара, также можно использовать плотную ткань, брезент, песок, снег;
- если вы не можете справиться с загоранием и огонь охватывает всю машину — не рискуйте. Может взорваться бензобак. Отойдите на безопасное расстояние сами и отведите людей;
- рядом стоящие автомобили откатите в сторону или полейте водой, чтобы на них не перекинулся огонь.
Будьте осторожны, если во время происшествия вы работали в гараже или у вас промасленная одежда или руки: при тушении рискуете загореться сами.
Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности владельца, от правильного соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, наличие исправного огнетушителя является обязательным условием безопасности.