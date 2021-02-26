В Слуцком районе загорелся автомобиль. Причина пожара устанавливается

25 февраля в Гацуковском сельском совете загорелся автомобиль. Об этом сообщает «Слуцкi край».

Днём, в 14.04, на пульт диспетчера Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании автомобиля Peugeot 806 1995 года в деревне Гацук на Центральной улице.

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По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что произошло загорание в моторном отсеке, который в итоге выгорел. Пожар ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается.

Спасатели Случчины дают рекомендации, как себя вести в ситуации при загорании автомобиля:

Первый признак — дым из-под капота.

включите аварийку, остановитесь;

высадите пассажиров, если дверь заклинило, выбейте стекло любыми подручными средствами;

отщёлкните рычаг освобождения замка капота;

вызовите сами или попросите кого-то позвонить по телефону МЧС «101» или «112»;

если дым идёт из-под капота, его нужно открывать осторожно, лучше сбоку;

широко распахивать капот не стоит: приток кислорода даст огню разгореться. Если капот заклинило от температуры, можно сделать щель при помощи монтировки или подручных средств: палки, доски, лопаты;

направьте струю огнетушителя на очаг пожара, также можно использовать плотную ткань, брезент, песок, снег;

если вы не можете справиться с загоранием и огонь охватывает всю машину — не рискуйте. Может взорваться бензобак. Отойдите на безопасное расстояние сами и отведите людей;

рядом стоящие автомобили откатите в сторону или полейте водой, чтобы на них не перекинулся огонь.

Будьте осторожны, если во время происшествия вы работали в гараже или у вас промасленная одежда или руки: при тушении рискуете загореться сами.

Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности владельца, от правильного соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, наличие исправного огнетушителя является обязательным условием безопасности.