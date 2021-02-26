В Слуцком специализированном доме ребёнка рассказали о настоящем, планах на перспективу и возможностях усыновления

Слуцкий специализированный дом ребёнка — особое учреждение, где детям, оставшимся по разным причинам без опеки родителей, оказывается необходимая медицинская, психолого-педагогическая помощь, социальная поддержка. Сотрудники учреждения прилагают немало усилий, чтобы их воспитанники чувствовали себя комфортно. О настоящем и планах на перспективу рассказала Людмила Киселёва, главный врач учреждения. Пишет «Слуцкi край».

— Что представляет собой учреждение в настоящее время?

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— Слуцкий специализированный дом ребёнка — это государственное учреждение здравоохранения областного подчинения, где воспитываются дети из всех районов Минской области. Основная цель деятельности учреждения — организация проживания, медико-педагогическая и социальная реабилитация детей раннего возраста, оставшихся без попечения родителей, оказание паллиативной помощи. Для достижения этой цели учреждение располагает хорошей материально-технической базой и квалифицированным медико-педагогическим персоналом.

Медицинский блок включает процедурный и иммунопрофилактический кабинеты, физиотерапевтический кабинет, где отпускаются электро-, свето- и теплопроцедуры, массажные кабинеты, зал ЛФК, оснащённые всем необходимым оборудованием.

Методический, логопедический кабинеты оснащены необходимыми наглядными пособиями (демонстрационными материалами, дидактическими игрушками, развивающими играми), методической и детской художественной литературой.

Что касается сотрудников, то у нас работают около 130 человек. Среди них врачи-педиатры, неврологи, психиатр, медицинские работники со средним специальным образованием, в том числе медицинские сестры по физиотерапии, массажу, инструктор ЛФК. В настоящее время учреждение нуждается во враче-реабилитологе, а также психологе.

Необходимую помощь в обследовании, лечении детей нам оказывают специалисты Слуцкой центральной районной больницы. Кроме того, в случае необходимости, наши воспитанники обследуются, консультируются и получают лечение в медицинских учреждениях области и республики.

В настоящее время в учреждении воспитывается 52 ребенка с особенностями развития. Более 50% из них установлена инвалидность. Эти дети проживают в учреждении до 4-летнего возраста.

С 2013 года в учреждении воспитываются дети, нуждающиеся в оказании паллиативной помощи. Совместные усилия медиков и педагогов направлены на поддержание качества жизни этих детей, которые проживают в учреждении до 7-летнего возраста.

Конечно, на работе учреждения в ушедшем и текущем году не могла не сказаться эпидемиологическая обстановка. Мы работаем в особом режиме. Главное сейчас — приложить все усилия, чтобы уберечь воспитанников и сотрудников от инфекции. Несмотря на все ограничения, сотрудники стараются сделать жизнь воспитанников насыщенной и разнообразной, проводятся познавательные мероприятия: занятия, оздоровительные прогулки, праздники, дни именинника, кукольные представления, а также просмотры мультфильмов т.д. Силами сотрудников учреждения и с помощью спонсоров к новогодним праздникам преобразились группы, холлы и музыкальный зал. За что им всем огромное спасибо.

— Какие новые веяния в лечении детей, оказании услуг?

— В настоящее время подготовлен весь перечень необходимых документов для оказания на базе учреждения медико-социальной услуги «Социальная передышка». Эта услуга даёт возможность родителям, воспитывающим детей с установленной инвалидностью, поместить ребёнка временно в учреждение на 28 календарных дней в году. Родители могут использовать это время для своего лечения или обследования, для проведения ремонта в доме и просто для отдыха. Государство готово предоставить такую услугу семьям, а мы её реализовать. Правда, данная услуга будет предоставляться на возмездной основе. Предполагаю, что оказывать эту услугу мы сможем уже во втором квартале текущего года. Насколько такая услуга будет востребована среди населения, предположить сложно. Пока только можно сказать, что одномоментно мы готовы открыть одну такую группу, а это не более пяти детей. Дальше всё будет зависеть от спроса.

Кроме того, мы готовы к открытию на базе нашего учреждения межрайонного центра раннего вмешательства. Основной его целью является выявление детей раннего возраста с нарушениями развития или риском их возникновения и оказание им и их семьям междисциплинарной помощи, направленной на содействие их оптимальному развитию и адаптации в обществе. Основополагающими принципами раннего вмешательства являются: принципы медицинской реабилитации; семейно-центрированный и междисциплинарный подходы; ориентация на развитие ребёнка в естественной среде. Планируется, что в центре будут помогать детям раннего возраста и их семьям, которых будут к нам направлять учреждения здравоохранения Копыльского, Клецкого и Стародорожского районов. Кроме того, мы будем работать в тесном контакте со специалистами детской поликлиники Слуцкой ЦРБ и ЦКРОиР нашего района.

— Какие дети попадают в дом ребёнка? Все ли они могут быть усыновлены?

— Социальный статус наших воспитанников разный. Это дети, оставшиеся без попечения родителей по разным причинам: родители лишены родительских прав; отобраны у родителей решением суда в связи с наличием у последних заболеваний, препятствующих выполнению родительских обязанностей; признанные нуждающимися в государственной защите; помещенные родителями временно (в большинстве своем это дети, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи и требующие постоянного медицинского наблюдения).

Информация о детях, которые по социальному статусу могут быть переданы на усыновление (родители лишены родительских прав), своевременно передаётся в Национальный центр усыновления Республики Беларусь и размещается на сайте Dadomy.by. Кроме того, воспитанники учреждения передаются на другие формы семейного устройства: детские дома семейного типа, приемные и опекунские семьи.

— Соблюдается ли тайна усыновления?

— Тайна усыновления в нашей стране охраняется законом и регламентирована ст. 136 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь. Однако усыновители могут воспользоваться этим правом или отказаться от него. При наличии у усыновляемого ребёнка родных братьев и сестёр, суд, выносящий решение об усыновлении, предупреждает усыновителей о непрепятствии общению между детьми.

— Не секрет, что у детей из специализированного дома ребёнка есть некоторые особенности касательно здоровья. Какие рекомендации вы даёте семьям, которые желают взять таких детей на воспитание?

— С момента поступления в учреждение наши воспитанники находятся под постоянным медицинским наблюдением. Как я уже говорила, они обследуются и лечатся на всех уровнях — районном, областном и республиканском. В доме ребёнка есть возможность выполнять все рекомендации вышеуказанных учреждений, касающиеся лечения детей и их реабилитации. При передаче воспитанников на усыновление, в приёмные или опекунские семьи мы предоставляем подробную информацию родителям (опекунам) о состоянии здоровья детей, о проводимых лечебно-диагностических процедурах, выдаём выписки из медицинской документации, консультативные заключения специалистов, а также рекомендации о необходимых дальнейших лечебно-реабилитационных мероприятиях. Кроме того, мы никогда не отказываем в помощи этим семьям в дальнейшем.