Кто и почему читает «Кур`ер»: Роман, менеджер по продажам в сети магазинов электроники и бытовой техники, Слуцк
Я выписываю «Кур`ер», потому что хочу знать, что происходит вокруг меня. В газете всё информативно и понятно, нет ничего лишнего. Ещё нравятся кроссворды в конце газеты . Можно не только почитать, но и разгадать головоломку. И программа телевидения есть. Денег не жалко для выписки «Кур`ера». Фото: Александра Шагойко